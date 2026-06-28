به گزارش خبرگزاری مهر، لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به روند بررسی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، گفت: کلیات این قانون پیش از جنگ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و اکنون در انتظار تأیید و تصویب نهایی است.

وی افزود: تلاش شده است در قانون جدید، موضوعات مورد تأکید از جمله نگهداشت ساختمان، تضمین کیفیت، بازسازی و صنعتی‌سازی ساختمان‌ها به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: در این طرح، بازنگری سرفصل‌های دروس و یکپارچه‌سازی مقررات ملی ساختمان با ضوابط سازمان برنامه و بودجه نیز پیش‌بینی شده است که هدف از آن، ایجاد وحدت رویه در ضوابط ساخت‌وسازهای عمومی و خصوصی است.

وی با اشاره به پیش‌بینی تدوین حدود ۸ آیین‌نامه در قانون جدید، اظهار کرد: مهم‌ترین این آیین‌نامه‌ها، آیین‌نامه کنترل ساختمان است و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه با بهره‌گیری از نظرات و بازخوردهای تشکل‌ها بسیار حائز اهمیت است.

اسدی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداشت ساختمان‌ها نیز گفت: کارگروه تدوین دستورالعمل بازرسی ساختمان‌ها تشکیل شده و این دستورالعمل با مشارکت معاونت مسکن و ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان تدوین شده است. به‌زودی نیز متن آن برای دریافت نظرات مهندسان، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی منتشر خواهد شد.

وی تأکید کرد: رویکرد کنونی وزارت راه و شهرسازی در حوزه نگهداشت ساختمان‌ها، پایش ایمنی ساختمان‌هاست؛ موضوعی که به‌ویژه در ساختمان‌های بزرگ و کلان‌شهرهایی همچون تهران، یک معضل جدی است.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود ۳۲ میلیون واحد ساختمانی در کشور به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند، ادامه داد: تاکنون به نگهداشت این ساختمان‌ها به‌صورت سیستمی توجه نشده است و در این حوزه، به کمک تشکل‌های حوزه ساختمان نیاز داریم.

وی در پایان از عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خواست با تشکیل کارگروهی، مسئولیت تدوین پیش‌نویس سند ملی تاب‌آوری ساختمان را بر عهده گرفته و پس از تهیه، آن را برای بررسی و تصویب به دفتر توسعه مهندسی ساختمان و مجموعه وزارت راه و شهرسازی ارائه کند.