به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه این سازمان بیش از ۸۰ هزار هکتار زمین را شناسایی و امکان‌سنجی کرده است، گفت: از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن، ۸۰ هزار و ۳۲۶ هکتار زمین در محدوده شهرها برای اجرای این طرح شناسایی شده که از این میزان، ۴۶ هزار و ۸۶۹ هکتار به محدوده اجرای طرح الحاق شده است.

وی افزود: سازمان ملی زمین و مسکن از ابتدای اجرای طرح‌های حمایتی مسکن تاکنون، زمین مورد نیاز برای احداث ۶۶۵ هزار و ۲۷۳ واحد مسکونی حمایتی را تأمین و آماده‌سازی کرده است. از این تعداد، تأمین و آماده‌سازی زمین برای ۲۴۰ هزار و ۵۲۵ واحد مربوط به اهداف برنامه هفتم توسعه بوده است.

نبیان با اشاره به اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن درباره اخذ اسناد اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی، اظهار کرد: در این راستا، ۱۴ هزار و ۵۰ هکتار از اراضی مازاد دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده که تاکنون برای ۷ هزار و ۵۹۶ هکتار آن سند مالکیت اخذ شده است. از این میزان، یک‌هزار و ۳۷۴ هکتار در دولت چهاردهم به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: سازمان ملی زمین و مسکن در کنار استفاده از ظرفیت اراضی دولتی، توافق با اشخاص حقیقی و حقوقی را نیز در دستور کار قرار داده که در نتیجه آن، ۳۰ هزار و ۶۹۵ هکتار زمین تأمین شده است. همچنین از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون، در چارچوب ماده ۸ این قانون، تغییر کاربری ۲ هزار و ۳۶۴ هکتار زمین انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین برای تأمین مسکن نیروهای مسلح اختصاص یافته است و سازمان ملی زمین و مسکن در راستای ایفای تعهدات دولت، در تمام طول سال تلاش کرده است زمین‌های آماده‌سازی‌شده را برای اجرای طرح‌های حمایتی مسکن تأمین و واگذار کند.