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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

علمای اهل سنت «سراوان» برای مراسم تدفین رهبر شهید عازم مشهد شدند

علمای اهل سنت «سراوان» برای مراسم تدفین رهبر شهید عازم مشهد شدند

سراوان- جمعی از علما و مردم اهل سنت شهر سراوان برای شرکت در مراسم تدفین رهبر شهید، عازم مشهد مقدس شدند.

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کد مطلب 6881559

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