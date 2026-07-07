https://mehrnews.com/x3cw7Z ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵ کد مطلب 6881559 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵ علمای اهل سنت «سراوان» برای مراسم تدفین رهبر شهید عازم مشهد شدند سراوان- جمعی از علما و مردم اهل سنت شهر سراوان برای شرکت در مراسم تدفین رهبر شهید، عازم مشهد مقدس شدند. دریافت 15 MB کد مطلب 6881559 کپی شد مطالب مرتبط آزادی ۵۰ زندانی در سیستان و بلوچستان همزمان با آیین وداع رهبر شهید آبرسانی پایدار به بیش از ۵ هزار روستای سیستان و بلوچستان شتاب می گیرد تشییع میلیونی رهبر شهید، پاسخی روشن به دشمنان است برچسبها رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب مشهد سراوان
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