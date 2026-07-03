تشییع میلیونی رهبر شهید، پاسخی روشن به دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی سیدعبدالمحسن ساداتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهل سنت سراوان با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: حضور میلیونی مردم و شخصیت‌های جهان اسلام در این مراسم، پیام روشنی از وحدت و اقتدار ملت ایران به آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود.

امام جمعه موقت اهل سنت سراوان افزود: رهبر شهید عمر خود را در راه خدمت به انقلاب و مردم سپری کرد و حضور گسترده مردم در آیین تشییع، پاسخی قاطع به تبلیغات و توطئه‌های دشمنان است.

اسلحه نباید ابزار شادی باشد

وی در ادامه با انتقاد از رواج تیراندازی در مراسم‌ عروسی و جشن‌ها گفت: استفاده از سلاح برای قدرت‌نمایی یا شادی، با آموزه‌های اسلامی و فرهنگ دینی سازگار نیست و موجب سلب آرامش و امنیت جامعه می‌شود.

مولوی ساداتی از مسئولان خواست با جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز و برخورد قاطع با سارقان، اشرار و مخلان امنیت، مطالبه جدی مردم برای برقراری امنیت پایدار را محقق کنند.

وی همچنین از فداکاری نیروهای امنیتی قدردانی کرد و تأکید کرد: امنیت، زیربنای همه پیشرفت‌هاست و نباید در برابر عوامل ناامنی هیچ‌گونه مماشاتی صورت گیرد.

حرمت خون مسلمان در اسلام

خطیب جمعه اهل سنت سراوان در بخش پایانی خطبه‌ها با تأکید بر حرمت جان، مال و آبروی مسلمانان، گفت: ریختن خون انسان بی‌گناه از بزرگ‌ترین گناهان در اسلام است و هیچ توجیهی برای آن پذیرفته نیست.

وی افزود: خانواده‌ها نیز وظیفه دارند با تربیت صحیح فرزندان، آنان را از خشونت، استفاده از سلاح و رفتارهای پرخطر دور نگه دارند.

مولوی ساداتی در پایان خاطرنشان کرد: جامعه اسلامی زمانی به امنیت و آرامش واقعی دست خواهد یافت که هم مردم و هم مسئولان، در حفظ امنیت، اجرای قانون و پاسداشت حرمت جان انسان‌ها مسئولانه عمل کنند.