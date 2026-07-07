https://mehrnews.com/x3cw8n ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹ کد مطلب 6881577 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹ مردم شهر مرزی «میرجاوه» به مشهد مقدس می روند میرجاوه- چند کاروان مردمی از شهر مرزی میرجاوه برای شرکت در مراسم تدفین رهبر شهید عازم مشهد مقدس شدند. دریافت 6 MB کد مطلب 6881577 کپی شد مطالب مرتبط هشدار سطح زرد دریایی در سواحل سیستان و بلوچستان تشییع رهبر شهید، نمایش اقتدار و وحدت ملی است استقرار دو موکب و اعزام ۵۰۰ خادم از سیستان و بلوچستان به مشهد اینفوگرافیک؛ آمار زائران اعزامی سیستان و بلوچستان در مراسم تشییع رهبر برچسبها میرجاوه مشهد رهبر شهید
نظر شما