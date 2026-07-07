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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

مردم شهر مرزی «میرجاوه» به مشهد مقدس می روند

مردم شهر مرزی «میرجاوه» به مشهد مقدس می روند

میرجاوه- چند کاروان مردمی از شهر مرزی میرجاوه برای شرکت در مراسم تدفین رهبر شهید عازم مشهد مقدس شدند.

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کد مطلب 6881577

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