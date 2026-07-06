استقرار دو موکب و اعزام ۵۰۰ خادم از سیستان و بلوچستان به مشهد

میثم فراهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری ماه محرم و شهادت رهبر شهید، از آمادگی کامل سیستان و بلوچستان برای خدمترسانی به زائران شرکتکننده در مراسم تشییع در شهر مقدس مشهد خبر داد.
مسئول ستاد مردمی تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس با تشریح برنامههای خدماتی این ستاد اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، خدمات اسکان و اطعام برای حدود ۱۳ هزار زائر پیشبینی شده است که از این تعداد، هفت هزار نفر بهصورت غیرمستقیم و شش هزار نفر بهطور مستقیم در اماکن تعیینشده در شهر مشهد تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به برپایی دو موکب در محدوده حرم مطهر رضوی افزود: این دو موکب در حوالی خیابان طبرسی مستقر خواهند شد و با ارائه خدمات پذیرایی، اسکان موقت و سایر خدمات رفاهی، از زائران و عزاداران پذیرایی خواهند کرد.
فراهی همچنین از حضور گسترده خادمان سیستان و بلوچستان در این مراسم خبر داد و گفت: ۵۰۰ خادم از نقاط مختلف استان برای مشارکت در خدمترسانی به زائران و میهمانان این مراسم سازماندهی شدهاند و در بخشهای مختلف به ارائه خدمات خواهند پرداخت.
وی در ادامه با اشاره به تمهیدات حملونقل زائران خاطرنشان کرد: برای اعزام علاقهمندان به حضور در این مراسم، ۳۵۰ دستگاه اتوبوس از استان سیستان و بلوچستان هماهنگ و آماده اعزام شدهاند تا زمینه حضور هرچه باشکوهتر مردم در این رویداد فراهم شود.
مسئول ستاد مردمی تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس در پایان این حضور را فرصتی تاریخی و کمنظیر دانست و تأکید کرد: امیدواریم توفیق خدمت در این رویداد بزرگ نصیب خادمان شود و بتوانیم سهمی هرچند کوچک در خدمت به زائران و برگزاری باشکوه این مراسم معنوی داشته باشیم.
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