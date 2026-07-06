تشییع رهبر شهید، نمایش اقتدار و وحدت ملی است

محمود جوادیان‌فر، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری مراسم تدفین رهبر شهید، اظهار کرد: هرچه به زمان این مراسم نزدیک‌تر می‌شویم، سنگینی این مصیبت بیشتر بر دل‌ها می‌نشیند و احساس فقدان و یتیمی در میان مردم عمیق‌تر می‌شود.

فعال فرهنگی سیستان و بلوچستان، با تأکید بر اهمیت حضور گسترده مردم در این مراسم افزود: حضور پرشور ملت ایران تنها یک بدرقه باشکوه نیست، بلکه رویدادی با ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که می‌تواند بر معادلات منطقه‌ای و حتی جهانی تأثیرگذار باشد.

جوادیان‌فر با اشاره به بازتاب بین‌المللی این حضور مردمی گفت: خون پاک رهبر شهید، مسلمانان و آزادگان جهان را بیدار کرده و پیام ایثار، مقاومت و آزادی‌خواهی را فراتر از مرزهای جغرافیایی گسترش داده است. امروز بسیاری از ملت‌ها، فارغ از قومیت، مذهب و ملیت، با الهام از این مسیر، گفتمان مقاومت را به‌عنوان یک باور مشترک انسانی پذیرفته‌اند.

وی در تشریح آثار سیاسی این حضور اظهار داشت: ملت ایران با حضور آگاهانه و مستمر خود در صحنه، بار دیگر نشان داده است که در دفاع از آرمان‌های خود استوار ایستاده و در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان عقب‌نشینی نخواهد کرد. این انسجام ملی، پیام روشنی برای مخالفان جمهوری اسلامی ایران دارد و نشان می‌دهد که اراده مردم شکست‌ناپذیر است.

این فعال فرهنگی ادامه داد: حضور یکپارچه و گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، جلوه‌ای از وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و نماد همبستگی ملی است؛ حضوری که می‌تواند اقتدار ایران را به نمایش گذاشته و امید دشمنان به ایجاد شکاف میان مردم و نظام را از بین ببرد.

ایثار و فدا کاری، ویژگی برجسته رهبر شهید

جوادیان‌فر با اشاره به سبک زندگی رهبر شهید افزود: ویژگی برجسته ایشان، ایثار و فداکاری در کنار خانواده و برای آرمان‌های کشور بود. این منش، الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده است و همه ما باید از این مکتب درس مسئولیت‌پذیری، مقاومت و ازخودگذشتگی بیاموزیم.

وی در پایان از مردم دعوت کرد با حضور گسترده و خانوادگی در مراسم تشییع، بار دیگر وحدت و همبستگی ملی را به نمایش بگذارند و تأکید کرد: حضور در این آیین، ادای احترام به مقام شهید و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.