هشدار سطح زرد دریایی در سواحل سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی صبح سه شنبه به خبرنگاران اعلام کرد: از روز چهارشنبه تا سه‌شنبه هفته آینده (۱۷ تا ۲۳ تیرماه)، در دریای عمان افزایش سرعت وزش باد به حدود ۲۵ تا ۳۰ نات و افزایش ارتفاع موج به ۲ تا ۲.۵ متر، به‌ویژه در مناطق شرقی دریا، پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان توصیه کرد: از شنا، تفریحات دریایی، فعالیت‌های شیلاتی و ترددهای دریایی، به‌ویژه با شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، خودداری شود. همچنین، فعالان دریایی تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی در نظر بگیرند.