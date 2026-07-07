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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

هشدار سطح زرد دریایی در سواحل سیستان و بلوچستان

هشدار سطح زرد دریایی در سواحل سیستان و بلوچستان

زاهدان- رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: از روز چهارشنبه تا سه‌شنبه هفته آینده شاهد افزایش وزش باد و بالا رفتن ارتفاع موج در دریای عمان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی صبح سه شنبه به خبرنگاران اعلام کرد: از روز چهارشنبه تا سه‌شنبه هفته آینده (۱۷ تا ۲۳ تیرماه)، در دریای عمان افزایش سرعت وزش باد به حدود ۲۵ تا ۳۰ نات و افزایش ارتفاع موج به ۲ تا ۲.۵ متر، به‌ویژه در مناطق شرقی دریا، پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان توصیه کرد: از شنا، تفریحات دریایی، فعالیت‌های شیلاتی و ترددهای دریایی، به‌ویژه با شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، خودداری شود. همچنین، فعالان دریایی تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی در نظر بگیرند.

کد مطلب 6881424

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