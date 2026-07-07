به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، مجتبی خالدی با اعلام آخرین آمار خدمات‌رسانی نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر اظهار کرد: تا ساعت ۱۰ صبح سه شنبه ۱۶ تیرماه، در مجموع ۱۰۳ هزار و ۷۵ خدمت به ۵۴ هزار و ۱۳۹ نفر از شرکت‌کنندگان در مراسم ارائه شده است.

وی با بیان اینکه شایع‌ترین علت مراجعه افراد، مشکلات ناشی از فشار خون و سردرد بوده است، تصریح کرد: ۲ هزار و ۱۰ مورد مراجعه به دلیل مشکلات فشار خون و ۱۲۳۸ مورد نیز به علت سردرد ثبت شده است؛ همچنین بیشترین اقدامات درمانی انجام‌ شده شامل پایش علائم حیاتی با یک ۲ هزار و ۵۵ مورد و ارائه داروهای بدون نسخه (OTC) با هزار و ۹۲۷ مورد بوده است.

خالدی خاطرنشان کرد: علاوه بر خدمات امدادی و درمانی، خدمات اسکان نیز از سوی تیم‌های جمعیت هلال احمر ارائه شده است.