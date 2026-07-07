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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

بهره‌مندی ۵۴ هزار زائر از خدمات هلال‌احمر

بهره‌مندی ۵۴ هزار زائر از خدمات هلال‌احمر

سخنگوی جمعیت هلال احمر، از ارائه خدمات امدادی، درمانی و حمایتی به بیش از ۵۴ هزار نفر از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، مجتبی خالدی با اعلام آخرین آمار خدمات‌رسانی نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر اظهار کرد: تا ساعت ۱۰ صبح سه شنبه ۱۶ تیرماه، در مجموع ۱۰۳ هزار و ۷۵ خدمت به ۵۴ هزار و ۱۳۹ نفر از شرکت‌کنندگان در مراسم ارائه شده است.

وی با بیان اینکه شایع‌ترین علت مراجعه افراد، مشکلات ناشی از فشار خون و سردرد بوده است، تصریح کرد: ۲ هزار و ۱۰ مورد مراجعه به دلیل مشکلات فشار خون و ۱۲۳۸ مورد نیز به علت سردرد ثبت شده است؛ همچنین بیشترین اقدامات درمانی انجام‌ شده شامل پایش علائم حیاتی با یک ۲ هزار و ۵۵ مورد و ارائه داروهای بدون نسخه (OTC) با هزار و ۹۲۷ مورد بوده است.

خالدی خاطرنشان کرد: علاوه بر خدمات امدادی و درمانی، خدمات اسکان نیز از سوی تیم‌های جمعیت هلال احمر ارائه شده است.

کد مطلب 6881580
محدثه رمضانعلی

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