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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

آزادی ۳۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در لرستان

آزادی ۳۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در لرستان

خرم‌آباد - رئیس ستاد دیه لرستان از آزادی ۳۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در این استان خبر داد.

توکل شاکرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آزادی ۳۰۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در لرستان، اظهار داشت: کل بدهی این تعداد زندانی، ۹۶۲ میلیارد تومان بده است.

وی عنوان کرد: عمده این بدهی از طریق اعصار، یعنی ۸۵۰ میلیارد تومان تأمین شده است.

رئیس ستاد دیه لرستان، افزود: همچنین ۶۰ میلیارد تومان از کل بدهی این تعداد زندانی جرایم غیرعمد، نیز با مصالحه و رضایت بخشیده شد.

شاکرمی، بیان داشت: آورده خانواده‌های زندانیان نیز نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان بده است.

وی با اشاره به پرداخت هفت و نیم میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه دراین‌رابطه، گفت: همچنین خیرین نیز ۲۴ و نیم میلیارد تومان دراین‌رابطه کمک بلاعوض داشته‌اند.

رئیس ستاد دیه لرستان، یادآور شد: در حال حاضر ۳۵۸ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های لرستان داریم، از این تعداد ۲۰ نفر زن هستند.

شاکرمی، عنوان کرد: با اقدامات و پیگیری‌های صورت‌گرفته، ۱۵۰ نفر از این زندانیان واجد شرایط و کمک تشخیص‌داده‌شده‌اند.

کد مطلب 6881591

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