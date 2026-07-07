آزادی ۳۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در لرستان

توکل شاکرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آزادی ۳۰۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در لرستان، اظهار داشت: کل بدهی این تعداد زندانی، ۹۶۲ میلیارد تومان بده است.

وی عنوان کرد: عمده این بدهی از طریق اعصار، یعنی ۸۵۰ میلیارد تومان تأمین شده است.

رئیس ستاد دیه لرستان، افزود: همچنین ۶۰ میلیارد تومان از کل بدهی این تعداد زندانی جرایم غیرعمد، نیز با مصالحه و رضایت بخشیده شد.

شاکرمی، بیان داشت: آورده خانواده‌های زندانیان نیز نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان بده است.

وی با اشاره به پرداخت هفت و نیم میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه دراین‌رابطه، گفت: همچنین خیرین نیز ۲۴ و نیم میلیارد تومان دراین‌رابطه کمک بلاعوض داشته‌اند.

رئیس ستاد دیه لرستان، یادآور شد: در حال حاضر ۳۵۸ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های لرستان داریم، از این تعداد ۲۰ نفر زن هستند.

شاکرمی، عنوان کرد: با اقدامات و پیگیری‌های صورت‌گرفته، ۱۵۰ نفر از این زندانیان واجد شرایط و کمک تشخیص‌داده‌شده‌اند.