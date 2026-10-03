عسکری: بازگشت واحدهای راکد کردستان به تولید در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی عسکری صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در کردستان اظهار کرد: یکی از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلوگیری از خروج واحدهای تولیدی از چرخه فعالیت و صیانت از اشتغال موجود است.

وی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای صنعتی استان افزود: توقف فعالیت مجموعه‌هایی مانند الماس غرب تنها به معنای تعطیلی یک واحد تولیدی نیست، بلکه سرمایه‌های انجام‌شده را بلااستفاده کرده و امنیت شغلی نیروهای متخصص و کارگران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای هر یک از واحدهای دارای مشکل باید موانع فعالیت به صورت دقیق شناسایی شود و مسائل مربوط به تأمین مواد اولیه، بدهی‌های بانکی و سایر مشکلات موجود با همکاری دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.

عسکری با بیان اینکه رویکرد وزارتخانه، بازگرداندن واحدهای دارای ظرفیت به مدار تولید است، گفت: در نشست‌های تخصصی با مدیران استان، مسائل و پرونده‌های صنعتی کردستان بررسی و برای رفع موانع آنها راهکارهای اجرایی دنبال خواهد شد.

حمایت از مردم و معیشت کارگران از موضوعات مورد توجه وزارت تعاون

وی همچنین به وضعیت معیشتی جامعه کارگری اشاره کرد و افزود: حمایت از کرامت و معیشت کارگران از دیگر موضوعات مورد توجه وزارت تعاون است و شرایط اقتصادی خانوارها، به ویژه خانواده‌های پرجمعیت کارگری، باید در سیاست‌های حمایتی مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در بررسی سیاست‌های حمایتی باید شاخص‌های اقتصادی و وضعیت واقعی خانوارها مورد توجه قرار گیرد تا حمایت‌های انجام‌شده بتواند بخشی از فشارهای معیشتی و تورمی وارد شده بر جامعه کارگری را کاهش دهد.

عسکری با اشاره به نتایج سفرهای استانی مسئولان بیان کرد: حضور میدانی در استان‌ها فرصت مناسبی برای شناسایی دقیق مشکلات و انتقال آنها به سطوح تصمیم‌گیری است و گزارش‌های ارائه‌شده از کردستان در فرآیند اصلاح برخی رویه‌ها و برنامه‌ریزی برای حمایت از واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری مسائل مطرح‌شده، روند احیای واحدهای صنعتی در کردستان سرعت گرفته و زمینه تقویت اشتغال و بهبود شرایط معیشتی کارگران استان فراهم شود.