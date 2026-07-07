خدمت رسانی اورژانس کرمان به ۶۰۰ زائر «آقای شهید ایران» در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خادمیپور، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به حضور گسترده عزاداران در مراسم وداع با این مقام بزرگ، تیمهای امدادی از روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه در محل مصلای تهران و مناطق مجاور مستقر شده و خدمات فوریتهای پزشکی را به سوگواران ارائه کردند.
وی با اشاره به تجهیزات به کارگرفته شده در این عملیات گفت: مطابق با برنامهریزی سازمان اورژانس کشور، مجموعاً ۴ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس مجهز به امکانات پیشرفته درمانی، به همراه کادر متخصص فوریتهای پزشکی در نقاط تعیینشده مستقر شدند.
خادمیپور، افزود: در جریان برگزاری این مراسم، نیروهای عملیاتی اورژانس توانستند به بیش از ۶۰۰ نفر از شرکتکنندگان خدمات درمانی شامل رسیدگی به وضعیتهای عمومی، درمانهای سرپایی، پایش علائم حیاتی و همچنین انتقال موارد نیازمند به مراکز درمانی تخصصی را ارائه دهند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصریح کرد: با توجه به استمرار برنامههای عزاداری، تیمهای امدادی کرمان امروز از تهران عازم شهر مقدس مشهد میشوند و این تیمها قرار است در روزهای ۱۷ و ۱۸ ماه جاری نیز جهت ارائه خدمات به زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر شهید در مشهد، مستقر شوند.
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