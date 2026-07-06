به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی زاده، پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت زائران کرمانی حاضر در تهران گفت: امروز آخرین روز حضور زائران کرمانی در تهران است که برای بدرقه پیکر مطهر شهید والامقام به پایتخت عزیمت کرده بودند و از امشب بخشی از این عزیزان به کرمان باز می‌گردند، گروهی عازم قم می‌شوند و جمعی نیز برای شرکت در مراسم تشییع در مشهد مقدس عازم این شهر خواهند شد.

وی افزود: از امروز تلاش ما بر این است که اطلاع رسانی‌ها را معطوف به ستاد استقبال از زائران در مشهد مقدس کنیم و توصیه‌های لازم را در حوزه کمیته‌های اسکان، تغذیه، مواکب و ترابری به زائران ارائه دهیم که بیشترین ارتباط را با مردم دارند.

مرادی زاده، با تأکید بر لزوم ثبت نام در سامانه «دیار مرد میدان» در مشهد، اظهار داشت: در تهران با همکاری شهرداری منطقه ۱۲ و در محدوده‌ای مشخص، تسهیلات مناسبی برای اسکان فراهم بود، در مشهد مقدس چنین شرایطی وجود ندارد و اگر زائران بدون ثبت نام در این سامانه به مشهد بروند و بخواهند از مواکب پذیرایی شوند، حتماً با مشکل مواجه خواهند شد؛ لذا تأکید می‌کنیم حتماً ثبت نام خود را در این سامانه انجام دهند.

سخنگوی ستاد بدرقه شهید در کرمان در خصوص زمان پذیرش زائران در مشهد، خاطرنشان کرد: پذیرش اسکان از ظهر روز سه شنبه، ۱۶ تیرماه آغاز می‌شود، اما خدمات تغذیه‌ای از ظهر چهارشنبه، ۱۷ تیرماه تا صبح جمعه، ۱۹ تیرماه ارائه خواهد شد؛ لذا از زائران عزیز درخواست می‌شود برنامه ریزی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که در مشهد با مشکل اسکان و تغذیه مواجه نشوند.

وی در ادامه به موضوع تهیه بلیت اشاره کرد و گفت: برای زائرانی که موفق به تهیه بلیت قطار یا اتوبوس برای مشهد نشده‌اند، تسهیلات در نظر گرفته شده است، اما تأکید می‌کنیم که حتماً از مبادی رسمی، یعنی دفاتر رسمی شرکت‌های مسافربری در پایانه ها، اقدام کنند و به هیچ وجه به رانندگان یا واسطه‌ها مراجعه نکنند.

مرادی زاده، همچنین افزود: زائرانی که امروز از تهران باز می‌گردند یا در روزهای بعد از مشهد برای تهیه بلیت مشکل دارند، می‌توانند به دفتر نمایندگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در پایانه‌های مسافربری تهران و مشهد مراجعه کرده و مشکل خود را حل کنند.

وی در پاسخ به نگرانی زائران درباره کارت سوخت، تصریح کرد: با توجه به کدینگ بودن کارت‌های سوخت در برخی جایگاه ها، زائران نگران نباشند، زیرا سه جایگاه خروجی استان کرمان به سمت مشهد مقدس شامل «نگین کوهساران»، «اوج رابر» و «دیگ رستم» خارج از کدینگ هستند و کارت اضطراری نیز به صورت شبانه روزی در اختیار این جایگاه‌ها قرار داده شده است و هیچ زائری با مشکل کمبود سوخت مواجه نخواهد شد.