عزیمت مردم کوهبنان به مشهد مقدس برای تشییع پیکر «آقای شهید ایران»

به گزارش خبرنگار مهر، عاشقان ولایت و رهروان راه ایثار و شهادت، در شهرستان کوهبنان بعد از ظهر چهارشنبه با هدف تجدید میثاق با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، پاسداشت فرهنگ متعالی جهاد و شهادت و ابراز ارادت به ساحت نورانی اهلبیت عصمت و طهارت(ع)، راهی دیار رضوی شدند تا در مراسم معنوی و باشکوه تشییع امام شهید که روز پنجشنبه برگزار میشود، حضوری پرشور و حماسی داشته باشند.
این کاروان معنوی با تعداد ۹۰ نفر از اقشار مختلف مردم کوهبنان از محل امامزاده سلیمانشاه، در فضایی آکنده از معنویت، همدلی و دلدادگی، رهسپار مشهد مقدس شد تا دوشادوش خیل عظیم ارادتمندان و دلدادگان ولایت، در حماسه وداع، تشییع و تدفین امام شهید شرکت کند و برگ زرین دیگری از وفاداری، بصیرت و پایبندی مردم شریف کوهبنان به ارزشهای متعالی انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارد.
بیتردید این حضور پرشکوه، جلوهای روشن از پیوند عمیق مردم با فرهنگ شهادت، ولایتمداری و استمرار راه سرخ شهیدان است؛ راهی که همواره در دلهای مؤمنان زنده و جاوید خواهد ماند.
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