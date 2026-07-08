عزیمت مردم کوهبنان به مشهد مقدس برای تشییع پیکر «آقای شهید ایران»

به گزارش خبرنگار مهر، عاشقان ولایت و رهروان راه ایثار و شهادت، در شهرستان کوهبنان بعد از ظهر چهارشنبه با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، پاسداشت فرهنگ متعالی جهاد و شهادت و ابراز ارادت به ساحت نورانی اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، راهی دیار رضوی شدند تا در مراسم معنوی و باشکوه تشییع امام شهید که روز پنج‌شنبه برگزار می‌شود، حضوری پرشور و حماسی داشته باشند.

این کاروان معنوی با تعداد ۹۰ نفر از اقشار مختلف مردم کوهبنان از محل امامزاده سلیمان‌شاه، در فضایی آکنده از معنویت، همدلی و دلدادگی، رهسپار مشهد مقدس شد تا دوشادوش خیل عظیم ارادتمندان و دلدادگان ولایت، در حماسه وداع، تشییع و تدفین امام شهید شرکت کند و برگ زرین دیگری از وفاداری، بصیرت و پایبندی مردم شریف کوهبنان به ارزش‌های متعالی انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارد.

بی‌تردید این حضور پرشکوه، جلوه‌ای روشن از پیوند عمیق مردم با فرهنگ شهادت، ولایت‌مداری و استمرار راه سرخ شهیدان است؛ راهی که همواره در دل‌های مؤمنان زنده و جاوید خواهد ماند.