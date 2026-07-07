کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر مرادی، اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت مأموران انتظامی پاسگاه تازیان شهرستان بندرعباس حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون ویژه حمل سوخت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این خودرو ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و فاقد مجوز قانونی را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس ارزش سوخت‌های کشف شده را بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر پرونده قضایی تشکیل و فرد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.