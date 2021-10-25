کشف ۱۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی با اشاره به توقیف ۱۸ دستگاه خودروی سواری حامل سوخت قاچاق، اظهار کرد: این خودروها در نتیجه اجرای طرح ضربتی قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مبارزه با قاچاق سوخت دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس در شب گذشته شناسایی و توقیف شدند.

وی ابراز داشت: از این خودروها ۱۸ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین تصریح کرد: قاچاقچیان سوخت علاوه بر جریمه نقدی و مجازات حبس به ضبط اموال ناشی از جرم محکوم می شوند.

قهرمانی ادامه داد: در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا، تمام خودروهای توقیف شده به نفع دولت ضبط خواهند شد.