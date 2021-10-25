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۳ آبان ۱۴۰۰، ۸:۵۸

دادستان بندرعباس خبرداد؛

کشف ۱۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرعباس

کشف ۱۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرعباس

بندرعباس - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از کشف ۱۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی با اشاره به توقیف ۱۸ دستگاه خودروی سواری حامل سوخت قاچاق، اظهار کرد: این خودروها در نتیجه اجرای طرح ضربتی قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مبارزه با قاچاق سوخت دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس در شب گذشته شناسایی و توقیف شدند.

وی ابراز داشت: از این خودروها ۱۸ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین تصریح کرد: قاچاقچیان سوخت علاوه بر جریمه نقدی و مجازات حبس به ضبط اموال ناشی از جرم محکوم می شوند.

قهرمانی ادامه داد: در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا، تمام خودروهای توقیف شده به نفع دولت ضبط خواهند شد.

کد مطلب 5335147

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