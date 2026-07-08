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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

دستگیری متهم متواری با محکومیت ۱۸ میلیارد تومانی در فامنین

دستگیری متهم متواری با محکومیت ۱۸ میلیارد تومانی در فامنین

همدان-فرمانده انتظامی شهرستان فامنین از موفقیت ماموران این نهاد در دستگیری متهم فراری و تحت تعقیب قضایی که به دلیل متواری شدن از اجرای احکام مالی، تحت تعقیب بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز مهری چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی ارجاع چند فقره مرجوعه قضائی از اجرای احکام شهرستان فامنین مبنی بر جلب و دستگیری متهم فراری و تحت تعقیب، انجام اقدامات قانونی در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان فامنین با بهره‌گیری از بررسی‌های تخصصی، اشراف اطلاعاتی و با انجام یک عملیات هوشمندانه، موفق شدند این متهم را که به دلیل عدم تعهد مالی به مقرضان، محکومیت مالی افزون بر ۱۸ میلیارد تومان داشت، بازداشت کنند.

سرهنگ مهری تاکید کرد: این متهم پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی مربوطه تحویل داده شده است.

کد مطلب 6882255

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