۲۱ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۵۹

کشف 214 هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرعباس

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی هرمزگان خبر از کشف 214 هزار لیتر گازوییل قاچاق در بندرعباس داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردار منصور دشتی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: محموله کشف شده در حوالی منطقه خونسرخ شهر بندرعباس یکی از بزرگترین محموله های گازوییل قاچاق در بندرعباس به شمار می رود که ماموران انتظامی هرمزگان شب گذشته موفق به کشف آن شده و در ارتباط با آن یک تن را نیز دستگیر کردند.

وی گفت: محموله 60 هزار لیتری سوخت قاچاق دیگری نیز در یکی از روستاهای شهرستان قشم کشف و ضبط شده و تحویل شرکت ملی نفت شده است.

سردار دشتی اظهار داشت: از تمامی یگانهای دریایی خواسته شده با هوشیاری تمام نسبت به حراست از مرزهای دریایی در برابر ورود هرگونه کالای قاچاق به کشور اقدام کرده و تاکنون موفقیت های بزرگی نیز از سوی این نیرو کسب شده است.

