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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۸

پزشکیان راهی نجف شد

پزشکیان راهی نجف شد

رئیس‌جمهور کشورمان به منظور شرکت در مراسم استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، دقایقی پیش تهران را به مقصد نجف ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان به منظور شرکت در مراسم استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، دقایقی پیش تهران را به مقصد نجف اشرف ترک کرد.

وی در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی نجف، از سوی نخست‌وزیر عراق و جمعی از مقامات این کشور مورد استقبال رسمی قرار خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور همچنین در جریان این سفر کوتاه، علاوه بر حضور در آیین استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، دیدار و گفت‌وگویی با نخست وزیر عراق خواهد داشت.

کد مطلب 6881824

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