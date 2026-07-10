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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

پیام قدردانی پزشکیان از دولت و ملت جمهوری عراق

پیام قدردانی پزشکیان از دولت و ملت جمهوری عراق

رئیس‌جمهور ایران در پی برگزاری مراسم با شکوه بدرقه و تشییع رهبر شهید در عراق در پیامی از دولت و ملت این کشور تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در یکی از شبکه های اجتماعی در پیامی به زبان عربی نوشت: از برادران عزیزم جناب آقای نزار آمیدی، و جناب علی زیدی، رئیس‌جمهور و نخست وزیر کشور دوست و برادر جمهوری عراق، مسئولان این کشور و به ویژه ملت بزرگ و با تمدن عراق، مراجع و علمای این کشور که میزبان پیکر رهبر شهید ایران بودند؛ صمیمانه تشکر می‌کنم.

آنچه در مراسم تشییع صورت گرفت؛ نشانه کرامت اسلامی و کرامت عربی شما بود. سرچشمه این رفتار کریمانه عشق به امیرالمومنین و سیدالشهدا است. رهبر شهید همیشه بر فضای برادری بین آحاد ملت و دولت ایران و عراق تاکید داشتند.

مردم ایران حمایت‌ها و صحنه‌ها و لحظات این تشییع با شکوه را فراموش نخواهند کرد.

امیدوارم با تکیه بر پیوندهای عمیق برادری، فرهنگی و دینی، روابط دو کشور بیش از پیش گسترش و تعمیق یابد.

کد مطلب 6883853
نفیسه عبدالهی

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