به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیل قلیپور شامگاه سهشنبه در مراسم گرامیداشت رهبر شهید، با ستایش از بصیرت و غیرت مردم ایران، تأکید کرد که حضور انبوه ملت در دفاع از انقلاب و نظام، فراتر از تصور دشمنان بوده است.
حجتالاسلام قلیپور در این مراسم با توصیف مردم ایران به «مردمی غیور، بابصیرت و با معرفت»، اظهار داشت: امام این ملت را به درستی شناختند. علیرغم چالشها، مردم در سختترین لحظات، پای مقتدای خود ایستادند. حضور بیش از ۱۲۰ شب در خیابانها برای دفاع از انقلاب، حماسهای بود که دنیا را متحیر کرد.
وی افزود که تلاشهای برخی برای کوچک شمردن جمعیت یا نسبت دادن حضور مردم به کنجکاوی، با واقعیتهای میدانی همخوانی ندارد.
امام جمعه بابلسر در ادامه سخنان خود، با اشاره به نقش مدیران در حفظ ارزشهای انقلاب، از عملکرد مدیریت شرکت نکاچوب تجلیل کرد.
وی با بیان اینکه مدیریت واقعی باید در عمل و با عشق به ولایت همراه باشد، گفت: مدیر ولایی و انقلابی، همان کسی است که عشق به ولایت و امام را در عمل نشان دهد.
وی با تبیین ویژگیهای مکتب امامت، بر اهمیت زنده نگه داشتن مسیر شهید سلیمانی و امام شهید تأکید کرد و گفت: شهادت، فراتر از یک مرگ ساده، رسیدن به مقام والایی است که در آن فرد با همان روحیهای که برای خدا حرکت کرده، جان فدا میکند. پیروزیهای ما نتیجه وجود قدرتی فوق همه قدرتهای عالم در پشت سر این ملت و ایمان به یاری پروردگار است.
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