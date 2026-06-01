به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شیرازی یکشنبه شب در تجمع مردمی آمل در میدان هفده شهریور، با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان اظهار کرد: مردم ایران در این میدان نیز علیه دشمن وارد خواهند شد و همه فتنه‌های او را در این عرصه نابود خواهند کرد.

وی با اشاره به روحیه فداکاری و وفاداری ملت ایران افزود: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در وصیت‌نامه خود نوشته بود: جان من هزاران بار فدای مردم باد. امروز نیز تمامی نیروهای مسلح اعم از سپاه، بسیج، ارتش، فراجا و وزارت دفاع، برای حفظ ملت ایران آماده هستند.

نماینده ولی‌فقیه در سازمان انتظامی کشور ادامه داد: برای قدردانی از ملتی که ده‌ها روز و شب در صحنه حضور داشته است، حاضریم جان خود را فدای ملت کنیم و قطعه‌قطعه شویم تا این نظام و انقلاب اسلامی حفظ شود.

حجت‌الاسلام شیرازی با یادآوری فرمایشات امام خمینی (ره) تصریح کرد: امام راحل فرمودند نسل جوان امروز نابودی آمریکا را خواهد دید. ما نیز با اطمینان و استواری ایستاده‌ایم و از مرگ هراسی نداریم.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که آرمان امام راحل و شهدای والامقام محقق و اجرایی نشود، از پای نخواهیم نشست.

این مقام مسئول با اشاره به تحولات منطقه و جهان افزود: امروز دشمنان اسلام، مستکبران جهانی و صهیونیسم بین‌الملل در برابر اراده ملت ایران خوار و ذلیل شده‌اند و دنیا شاهد شکوه انقلاب اسلامی و افول مستکبران جهانخوار است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا حضور مردم در صحنه را عامل اصلی اقتدار کشور دانست و گفت: ملت ایران با شجاعت و بدون هیچ چشم‌داشتی، تنها برای خدا و خونخواهی امام شهید خود در میدان حضور یافته‌اند و با همین شعار، شعور و حضور، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را در جهان مستحکم خواهند کرد.

حضور مردم رمز عبور از توطئه ها است

حجت‌الاسلام شیرازی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره نقش مردم در مقابله با فتنه‌ها، تصریح کرد: اگر فتنه‌ای شکل بگیرد، مردم مبعوث می‌شوند و کار را تمام می‌کنند. امروز نیز ملت ایران با حضور خود در برابر فتنه‌گران ایستاده‌اند و این حضور، رمز عبور کشور از توطئه‌های دشمنان است.

وی با اشاره به دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: ملت ایران از آرمان‌ها، ارزش‌ها و ولایت دست نخواهد کشید و در برابر هرگونه تعرض و دشمنی ایستادگی خواهد کرد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه مردم ایران برای دفاع از کشور و ولایت آماده هرگونه فداکاری هستند، خاطرنشان کرد: ملت ایران در دوران حیات امام خود حاضر بود همه هستی خود را فدای امام کند و امروز نیز آماده است جان و دارایی خود را در مسیر دفاع از ولایت و ارزش‌های اسلامی تقدیم کند.

وی همچنین با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران گفت: دشمنان پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف، جنگ اقتصادی و فشار بر معیشت مردم را دنبال می‌کنند، اما مسئولان کشور، نیروهای مسلح و ملت ایران در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و همان‌گونه که در سایر میدان‌ها پیروز شدند، در این عرصه نیز فتنه‌های دشمن را خنثی خواهند کرد.

حجت‌الاسلام شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری وصیت شهید سپهبد قاسم سلیمانی مبنی بر فدا شدن جان برای مردم، اظهار داشت: «تمامی نیروهای مسلح اعم از سپاه، بسیج، ارتش، فراجا و وزارت دفاع آماده‌اند برای حفظ امنیت و اقتدار کشور و قدردانی از مردم، جان خود را فدا کنند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان با قدردانی از مردم آمل، مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی و دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم گفت: ملت ایران با امید، استقامت و ایستادگی مسیر خود را ادامه خواهد داد و تا تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی از پای نخواهد نشست.