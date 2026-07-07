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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

کردکوی، میزبان اجتماع شبانه مردم

کردکوی، میزبان اجتماع شبانه مردم

گرگان- مردم کردکوی با حضور در اجتماع شبانه، بار دیگر صحنه‌ای از مشارکت و همدلی را در این شهرستان به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6881954

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