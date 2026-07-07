https://mehrnews.com/x3cwj4 ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ کد مطلب 6881954 استانها گلستان استانها گلستان ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ کردکوی، میزبان اجتماع شبانه مردم گرگان- مردم کردکوی با حضور در اجتماع شبانه، بار دیگر صحنهای از مشارکت و همدلی را در این شهرستان به نمایش گذاشتند. دریافت 6 MB کد مطلب 6881954 کپی شد مطالب مرتبط استقرار ۳۲ تیم نظارتی برای کنترل بازار مشهد تعطیلی یک مرکز غیرمجاز ارائه خدمات طب سنتی در شیراز تجمع بزرگ «جاماندگان بدرقه امام شهید» در اهواز برگزار میشود حجتالاسلام قلیپور: حماسه حضور ملت در مراسم تشییع جهانیان رامتحیر کرد حضور ۲۰ هزار ساروی در آئین تشییع آقای شهید ایران برچسبها گلستان کردکوی تجمع مردمی
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