به گزارش خبرگزاری مهر، ذوالفقار تقوی در کنفرانس آموزشی پزشکان با عنوان «تاب‌آوری نظام سلامت با مدیریت هزینه و بهینه‌سازی منابع» اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت چهاردهم، کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت است و بر اساس ماده ۶۸ فصل چهاردهم برنامه هفتم توسعه، این سهم باید تا پایان برنامه به ۳۰ درصد کاهش یابد.

وی با بیان اینکه افزایش پوشش بیمه سلامت از ۹۵ درصد به ۱۰۰ درصد جمعیت کشور از دیگر اهداف برنامه هفتم توسعه است، افزود: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت مازندران تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که حدود چهار درصد از کل بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران را تشکیل می‌دهند و استان از این نظر رتبه دهم کشور را دارد.

تقوی با اشاره به توسعه خدمات درمانی در استان گفت: تاکنون دو هزار و ۸۸۳ مرکز تشخیصی، درمانی، آزمایشگاهی، پاراکلینیکی و ارائه‌دهنده خدمات سلامت با اداره‌کل بیمه سلامت مازندران قرارداد همکاری منعقد کرده‌اند.

وی همچنین از توسعه خدمات درمان ناباروری خبر داد و افزود: علاوه بر دو مرکز تخصصی مستقل، خدمات درمان ناباروری در پنج مرکز درمانی طرف قرارداد نیز به زوج‌های نابارور ارائه می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران با اشاره به روند افزایشی هزینه‌های درمان اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد مجموع هزینه‌های درمان استان در سال ۱۴۰۵ با احتساب رشد هزینه‌ها و سهم ارز به حدود ۱۲.۷ همت خواهد رسید که مدیریت منابع را بیش از گذشته ضروری کرده است.

رصد داروهای گران‌قیمت و مراکز پرهزینه

تقوی با تشریح برنامه‌های نظارتی بیمه سلامت گفت: پایش مستمر عملکرد داروخانه‌ها، نظارت ویژه بر ۲۴ داروخانه پرهزینه، بررسی ۲۰ گروه دارویی پرمصرف و پرهزینه و رصد نحوه تجویز و مصرف داروهای گران‌قیمتی همچون IVIG، آلبومین، فاکتورهای انعقادی و هورمون رشد در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: هزینه‌های دیالیز، خدمات اسکن هسته‌ای، تصویربرداری‌های پرهزینه، عملکرد پزشکان و رتبه‌بندی بیمارستان‌های استان نیز به‌صورت مستمر بررسی می‌شود تا از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به نظام سلامت جلوگیری شود.

حمایت از بیماران خاص و نابارور

مدیرکل بیمه سلامت مازندران افزایش تعداد بیماران خاص و صعب‌العلاج و کاهش نرخ باروری را از چالش‌های مهم حوزه سلامت دانست و گفت: تشکیل صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، پوشش هزینه‌های درمان ناباروری در قالب طرح جوانی جمعیت، پرداخت خسارت متفرقه و رسیدگی به پرونده‌های خارج از ضوابط از مهم‌ترین اقدامات حمایتی این سازمان است.

توسعه خدمات و اصلاح سبک زندگی

تقوی توسعه خدمات پیشگیری، مراقبتی، تشخیصی، درمانی، توانبخشی و تسکینی، اجرای طرح دارویاری، حمایت از جوانی جمعیت و توسعه خدمات بیماران خاص را از برنامه‌های مهم بیمه سلامت عنوان کرد.

وی افزود: توانمندسازی مردم برای اصلاح سبک زندگی نیز از اولویت‌های سازمان است و در همین راستا دوره‌های آموزشی ویژه پزشکان خانواده روستایی با همکاری وزارت بهداشت برگزار شده است.