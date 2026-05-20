پرداخت ۹۰ درصد هزینه های ناباروری در مراکز درمانی دولتی ایلام

نورالدین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت در استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۵۴ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش صندوق‌های مختلف بیمه سلامت قرار دارند و این بیمه فراتر از یک پوشش درمانی ساده، به عنوان شبکه حمایتی برای بیماران خاص و صعب‌العلاج عمل می‌کند.

وی با اشاره به پوشش حدود ۳۰۰ نوع بیماری خاص و صعب‌العلاج افزود: بیماران پس از تشخیص و نشان‌دار شدن، در صورت بستری در بیمارستان‌های دولتی سراسر کشور می‌توانند خدمات درمانی را به صورت رایگان دریافت کنند.

وی بیان کرد: همچنین در صورت مراجعه به مراکز خصوصی، با ارائه مدارک درمانی، مبلغی معادل تعرفه دولتی از محل صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج پرداخت می‌شود تا فشار مالی کمتری به خانواده‌ها وارد شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام با تأکید بر حمایت از زوجین نابارور ادامه داد: زوج‌های نابارور می‌توانند با دریافت نشان و مراجعه به مراکز مجاز، از خدمات تخصصی درمان ناباروری از جمله آی‌وی‌اف (IVF) و سایر روش‌های کمک‌باروری بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: در صورتی که این خدمات در مراکز دولتی ارائه شود، حدود ۹۰ درصد هزینه‌ها توسط بیمه سلامت پرداخت می‌شود و در مراکز خصوصی نیز مبلغی معادل تعرفه‌های دولتی به مراکز درمانی پرداخت خواهد شد تا هزینه نهایی برای زوجین کاهش یابد.

رحیمی همچنین به خدمات ویژه برای کودکان اشاره کرد و گفت: هزینه‌های بستری و درمان سرپایی کودکان یک تا هفت سال در مراکز درمانی دولتی به صورت کامل رایگان است تا خانواده‌ها بدون دغدغه مالی بتوانند از خدمات درمانی برای این گروه سنی استفاده کنند.

وی در ادامه با هشدار نسبت به مصرف بی‌رویه دارو، به ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها، گفت: متأسفانه در برخی موارد شهروندان برای تسریع در روند درمان، پزشکان را برای تجویز داروهای غیرضروری یا آنتی‌بیوتیک‌های قوی تحت فشار قرار می‌دهند که این موضوع می‌تواند منجر به مقاومت دارویی و تهدید سلامت عمومی شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام از مردم خواست با اعتماد به تشخیص علمی پزشکان، از درخواست داروهای غیرضروری خودداری کنند و افزود: ارتقای سلامت جامعه و کاهش هزینه‌های درمانی تنها با افزایش آگاهی عمومی و همکاری شهروندان امکان‌پذیر است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان برای دریافت خدمات بیمه‌ای، ثبت‌نام در صندوق‌های بیمه، دریافت نشان بیماری‌های خاص و بهره‌مندی از خدمات ناباروری می‌توانند به دفاتر پیشخوان دولت در سطح استان و شهرستان‌ها مراجعه کنند یا از طریق سامانه رسمی بیمه سلامت به نشانی bimeh-salamat.ir اقدام کنند.