https://mehrnews.com/x3cwjY ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۱ کد مطلب 6881999 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۱ میدان داری مردم سلماس در تداوم حمایت از رهبری و انقلاب ارومیه - در این فیلم تصاویری از حماسه پرشور مردم سلماس را در تداوم شب های اقتدار ملی در خیابان می بینید. دریافت 26 MB کد مطلب 6881999 کپی شد مطالب مرتبط از تهران تا نجف؛ روایتی از اقتدار در جغرافیای مقاومت یکصد و بیست و نهمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» در کرمانشاه رامیان در قاب یک شب پرشور مردمی صدوبیست و نهمین شب میدانداری جاماندگان تشییع رهبر شهید در اراک برچسبها تجمع مردمی شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب
نظر شما