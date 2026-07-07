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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۱

میدان داری مردم سلماس در تداوم حمایت از رهبری و انقلاب

میدان داری مردم سلماس در تداوم حمایت از رهبری و انقلاب

ارومیه - در این فیلم تصاویری از حماسه پرشور مردم سلماس را در تداوم شب های اقتدار ملی در خیابان می بینید.

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کد مطلب 6881999

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