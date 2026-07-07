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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۹

رامیان در قاب یک شب پرشور مردمی

رامیان در قاب یک شب پرشور مردمی

رامیان- مردم رامیان با حضور چشمگیر در اجتماع شبانه، صحنه‌هایی از مشارکت و همدلی را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6881992

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