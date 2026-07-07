https://mehrnews.com/x3cwjQ ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۹ کد مطلب 6881992 استانها گلستان استانها گلستان ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۹ رامیان در قاب یک شب پرشور مردمی رامیان- مردم رامیان با حضور چشمگیر در اجتماع شبانه، صحنههایی از مشارکت و همدلی را به نمایش گذاشتند. دریافت 12 MB کد مطلب 6881992 کپی شد مطالب مرتبط از تهران تا نجف؛ روایتی از اقتدار در جغرافیای مقاومت یکصد و بیست و نهمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» در کرمانشاه صدوبیست و نهمین شب میدانداری جاماندگان تشییع رهبر شهید در اراک استان البرز این روزها میزبان عاشقان ولایت و عزاداران رهبر شهید بود بعثت صد و بیست و نهم مردم شهرکرد در خیابان اجتماع پرشور مردمی در بابلسر برچسبها گلستان رامیان تجمع مردمی
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