به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی در واکنش به اقدام آمریکا در لغو اسقاطیه تحریم فروش نفت ایران در صفحه شخصی خود نوشت: اقدام آمریکا در لغو اسقاطیه تحریم فروش نفت ایران، مصداق نقض فاحش بند ۱۰ و عملیات های نظامی بعدی این کشور علیه ایران نیز مصداق نقض جدی بندهای ۱ و ۲ یادداشت تفاهم اسلام آباد می‌باشد.



وی ادامه داد: آمریکا در سه هفته گذشته نیز بواسطه اقدامات رژیم صهیونیستی در لبنان و اظهارات تهدیدآمیز علیه ایران، بارها مرتکب نقض بندهای ۱ و ۲ یادداشت تفاهم شده است. ایران ضمن هشدار جدی نسبت به تبعات پیمان‌شکنی‌ آمریکا، اقدامات قاطعی را در صیانت از منافع و امنیت ملی خود اتخاذ خواهد کرد.