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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۴۹

غریب‌آبادی:

ایران در برابر نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سوی آمریکا اقدام می‌کند

ایران در برابر نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سوی آمریکا اقدام می‌کند

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی نوشت: ایران در برابر نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سوی آمریکا اقدام قاطع خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی در واکنش به اقدام آمریکا در لغو اسقاطیه تحریم فروش نفت ایران در صفحه شخصی خود نوشت: اقدام آمریکا در لغو اسقاطیه تحریم فروش نفت ایران، مصداق نقض فاحش بند ۱۰ و عملیات های نظامی بعدی این کشور علیه ایران نیز مصداق نقض جدی بندهای ۱ و ۲ یادداشت تفاهم اسلام آباد می‌باشد.

وی ادامه داد: آمریکا در سه هفته گذشته نیز بواسطه اقدامات رژیم صهیونیستی در لبنان و اظهارات تهدیدآمیز علیه ایران، بارها مرتکب نقض بندهای ۱ و ۲ یادداشت تفاهم شده است. ایران ضمن هشدار جدی نسبت به تبعات پیمان‌شکنی‌ آمریکا، اقدامات قاطعی را در صیانت از منافع و امنیت ملی خود اتخاذ خواهد کرد.

کد مطلب 6882020

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