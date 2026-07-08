حملات آمریکا نقض فاحش بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه درباره حملات تجاوزکارانه آمریکا و نقض فاحش یادداشت تفاهم خاتمه جنگ بیانیه صادر کرد.



ارتش تروریستی آمریکا در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه مورخ ۱۷ تیر ۱۴۰۵ با نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، مرتکب تجاوز نظامی علیه چند مرکز پایش و نظارت در سواحل جنوبی ایران شد. این حملات تجاوزکارانه همچنین نقض فاحش بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مبنی بر توقف عملیات‌های نظامی است.



تکرار حملات غیرقانونی علیه ایران، در کنار تصمیم دیشب خزانه‌داری آمریکا برای لغو مجوز فروش نفت ایران، که دولت آمریکا طبق بند ۱۰ یادداشت تفاهم به آن متعهد شده است، نقض ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز، و نیز تداوم تجاوزهای نظامی و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه لبنان، بخش‌های مهم و اساسی تفاهم خاتمه جنگ را فاقد اثر ساخته است. مسئولیت پیامدهای خطرناک این تشدید تنش بر عهده رژیم عهدشکن آمریکا است.



وزارت امور خارجه همچنین موکدا تعهد حقوقی بین‌المللی همه دولت‌ها، به‌ویژه کشورهای همسایه واقع در کرانه جنوبی خلیج فارس، را برای ممانعت از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها جهت انجام اقدامات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان می‌کند و تاکید می‌نماید که هرگونه همکاری در ارتکاب جنایت تجاوز علیه ایران به منزله همدستی و مشارکت در جنایت است.



وزارت امور خارجه، حملات تجاوزکارانه و پیمان‌شکنی‌های مکرر آمریکا را شدیدا محکوم می‌کند و با یادآوری مسئولیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیر کل این سازمان در قبال صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، تاکید می‌نماید که نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران همچنان که بارها نشان داده‌اند در دفاع از تمامیت سرزمینی، حاکمیت ملی و امنیت ملی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا، وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، درنگ نکرده و منشا و مبدا تجاوز را نیز مورد هدف قرار خواهند داد.