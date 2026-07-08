«مقاومت فعال» راهکار مقابله با دشمن؛ اقتدار ایران زبانزد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی شاهرودی شامگاه سه شنبه در یکصد و بیست و هشتمین شب از اجتماعات مردمی «شب‌های اقتدار» و آیین محوری بزرگداشت مقام «قائد شهید، امام مجاهد، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس سره)»، مرکز استان سمنان، مقاومت فعال را مهمترین راهکار ایستادگی و مقابله با دشمنان ایران اسلامی دانست.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش دارد بین رهبری و مردم فاصله بیاندازد، افزود: حضور میلیون ها نفر در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی خط بطلان به این توهمات است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با اشاره به ریشه استمرار عداوت دشمن بیان کرد: بزرگ‌ترین مانع تحقق اهداف ملت ایران و رهبری انقلاب اسلامی است و این موضوعی است که نظام سلطه به خوبی به آن واقف است.

سعیدی شاهرودی با بیان اینکه راهی جز مقاومت فعال در برابر زورگویی دشمنان مستکبر نداریم، تاکید کرد: ایران اسلامی نماد مقاومت فعال در بین آزادیخواهان جهان است.

وی با بیان اینکه ملت ایران نیز نشان داده است که در برابر فشارها، تهدیدها و تحریم‌ها هرگز تسلیم نشده و نخواهد شد، افزود: آرزوی تسلیم ایران را دشمنان ما به گور خواهند برد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با بیان اینکه شعار «هیهات مناالذله» امروز به راهبرد ملت ایران و نمادی از مقاومت فعال است، تاکید کرد: اینکه ایران اسلامی زیر بار سلطه نمی رود، به خار چشم دشمنان تبدیل شده است.

سعیدی شاهرودی با بیان اینکه دشمن در برابر اراده مردم مستاصل شده است، گفت: این ملت با اتکا به ایمان، وحدت و ولایت راه پیشرفت را طی می کنند.

وی با بیان اینکه امروز ایران مقتدر در دنیا جایگاه خود را نشان داده است، افزود: ملت ایران با رهبری ولایت فقیه، وحدت و همبستگی مسیر عزت و استقلال را ادامه خواهد داد و دشمن هم نمی تواند جلوی این مسیر را بگیرد.