«تشییع رهبر شهید» نقطه عطفی که بیعت میلیونی را رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی شاهرودی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود در مصلای پیامبر اعظم(ص)، ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، تشییع پیکر مطهر ایشان را یکی از نقاط عطف انقلاب اسلامی دانست.

وی این مراسم را باشکوه و معنوی توصیف کرد و با قدردانی از حضور میلیونی مردم، گفت: بسیاری از کشورها آرزوی چنین جمعیت‌هایی در میدان‌های خود را دارند.

سعیدی شاهرودی تشییع پیکر رهبر شهید را صحنه‌ای برای تجدید بیعت دوباره مردم با ولایت خواند و تأکید کرد: باید به داشتن چنین مردمی افتخار کرد.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد رهبر شهید، رهبری ۳۷سالهٔ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را هوشمندانه، مدبرانه و شجاعانه ارزیابی کرد و افزود: پیروزی‌ها و سربلندی در میدان‌های نبرد در این سال‌ها، از دستاوردهای مهم رهبری ایشان بوده است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا همچنین با اشاره به تفاوت دوران رهبری امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، پیچیدگی‌های اداره کشور و جامعه اسلامی به دلیل پیشرفت‌های جهانی، بسیار بیشتر بوده است.

سعیدی شاهرودی در پایان، میراث به جای‌مانده از رهبر شهید را گران‌بها خواند و تصریح کرد: استمرار انقلاب اسلامی و حفظ میراث امام(ره) و رهبر شهید، رسالت امروز همه ماست.