منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه اضطرار شرایط گردوخاک استان اظهار کرد: همه دستگاه‌های موظف از جمله شهرداری‌ها، ادارات محیط زیست، مرکز بهداشت، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، هواشناسی، منابع طبیعی و ورزش و جوانان موظف به اجرای دقیق تکالیف مندرج در شیوه‌نامه اضطرار شرایط گرد و خاک شده‌اند.

وی افزود: بر رعایت توصیه‌های بهداشتی و اصول حفاظت فردی، به‌ویژه برای بیماران، تاکید شده و استفاده از ماسک، پرهیز از فعالیت بدنی و ورزش در فضای باز و کاهش ترددهای غیرضروری باید در اولویت قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان ادامه داد: هر اقدامی که منجر به ایجاد گردوخاک و آلودگی هوا شود، ممنوع است؛ از جمله آتش زدن بقایای گیاهی و کشاورزی، سوزاندن ضایعات فضای سبز، خاک‌ورزی و سایر فعالیت‌های مشابه.

به گفته شیشه‌فروش، عملیات ساختمانی و خاک‌برداری همچنین فعالیت‌های معدنی و صنعتی آلاینده باید تحت کنترل قرار گیرد و اداره‌کل محیط زیست مسئول نظارت و پایش مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در این زمینه است.

ادارات به ۲۷ درجه و ۳۰ درصد کاهش مصرف ملزم شدند`

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر تقویت الگوی گرم تابستانی و ماندگاری توده هوای گرم از روز جمعه، گفت: برای پایداری برق در همه بخش‌ها، شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه‌ای استان موظف شده‌اند با اجرای دقیق برنامه‌های مدیریت و بهینه‌سازی مصرف، انجام ممیزی انرژی، بازدیدهای میدانی، تعویض چراغ‌های پرمصرف معابر با LED، ساماندهی مولدهای برق اضطراری و نصب کنتورهای هوشمند، از هرگونه قطع برق بدون برنامه برای مشترکان خودداری کنند.

شیشه‌فروش تاکید کرد: همه مشترکان برق از جمله مراکز تجاری، پاساژها، صنوف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید الگوی مصرف بهینه را رعایت کنند؛ خاموش کردن سیستم‌های روشنایی در روز و در ساعات اوج مصرف، تنظیم دمای کولرها روی ۲۴ درجه و نصب سایه‌بان روی کولرها از الزامات این روزهاست.

وی افزود: مسئولان انرژی در همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی نیز موظف شده‌اند دمای ۲۷ درجه را رعایت کنند، نسبت به صرفه‌جویی در برق و آب پایبند باشند، کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق نسبت به سال قبل را محقق کنند و در پایان وقت اداری نیز کاهش ۶۰ درصدی مصرف برق را در دستور کار قرار دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان همچنین بر آماده‌به‌کار بودن و قرار گرفتن ژنراتورهای برق اضطراری در مدار در ساعات پیک مصرف تاکید کرد و گفت: خاموشی سیستم‌های سرمایشی و روشنایی در پایان وقت اداری و روزهای تعطیل باید جدی گرفته شود.

شیشه‌فروش با اشاره به ضرورت همکاری همگانی در پویش‌های مصرف بهینه برق و آب تصریح کرد: جلوگیری از مصارف غیرمتعارف، آب‌ریزی در معابر و شست‌وشوی حیاط منازل، خودروها و کوچه‌ها با آب شرب از مواردی است که باید به‌طور کامل رعایت شود.

وی اعلام کرد: شماره تلفن‌های فوریتی ۱۲۱ برای حوادث برق و ۱۲۲ برای حوادث آب به‌صورت ۲۴ ساعته فعال خواهند بود تا به مشترکان پاسخگویی و در حوادث احتمالی امدادرسانی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان خاطرنشان کرد: تیم‌های تخصصی گشت و نظارت و مروجین صرفه‌جویی از شرکت‌های توزیع برق و آب و فاضلاب استان نیز با نظارت بر مصارف آب و برق در ادارات، صنوف و سایر مشترکان، در اجرای الزامات مدیریت مصرف و صرفه‌جویی همکاری خواهند کرد.

شیشه‌فروش در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با همکاری اداره منابع طبیعی، شرکت شهرک‌های صنعتی و تعدادی از صنایع، نهال‌کاری در ۵۴۰ هکتار از کانون‌های بحرانی گردوغبار در شرق اصفهان انجام شده است.

وی اضافه کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی نیز مکلف شده در ۱۲۵۰ هکتار دیگر از کانون‌های بحرانی فرسایش بادی، عملیات بیابان‌زدایی را اجرا کند.

بیابان‌زدایی در ۵۷۵ کیلومتر از راه‌های استان اصفهان در دستور کار قرار گرفت

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در پایان گفت: در راستای کاهش سالانه ۲۰ درصدی کانون‌های بحرانی گردوغبار در استان، و با محوریت اداره‌کل منابع طبیعی، مقرر شده دستگاه‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، میراث فرهنگی، محیط زیست و سازمان جهاد کشاورزی، طرح‌های بیابان‌زدایی، کاشت نهال، احداث بادشکن و مدیریت روان‌آب را در ۱۱۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی، ۵۷۵ کیلومتر از راه‌ها، ۲۴ هزار هکتار از اراضی اطراف معادن و ۱۰۵ هکتار از عرصه‌های گردوغبار در مناطق چهارگانه محیط زیست، طبق زمان‌بندی مشخص و در قالب تفاهم‌نامه اجرایی کنند.