به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش روز یکشنبه در نشست آموزشی مدیریت کانون‌های گردوغبار اصفهان که با حضور معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست و دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و مدیریت پدیده گردوغبار کشور و فرمانداران شهرستان‌های استان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مطالبات استان اصفهان در این حوزه، موضوع آب است که سرسلسله همه مشکلات به شمار می‌رود و می‌تواند بسیاری از مسائل را رفع کند.

وی گفت: ما در استان اصفهان دستورالعمل و طرح کم نداریم. طرح جامع مدیریت گردوغبار استان، طرح جامع کاهش آلودگی هوای اصفهان و طرح جامع مدیریت پسماندها تصویب شده‌اند. این طرح‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها تهیه و تصویب شده‌اند اما اجرای آنها در برخی بخش‌ها به اختیارات وزارتخانه‌ها وابسته است.

شیشه‌فروش با اشاره به اینکه یک میلیون و ۵۵۰ هزار هکتار کانون فرسایش بادی بحرانی در استان وجود دارد، گفت: در نیمه نخست سال، آلودگی هوای اصفهان به طور عمده ناشی از خیزش کانون‌های گردوغبار است. کانون‌های داخلی را مطالعه کرده‌ایم و کانون‌های جدیدی نیز به دلیل نبود جریان آب در رودخانه زاینده‌رود طی ۱۱ ماه گذشته ایجاد شده است.

وی ادامه داد: اکنون که به صورت موقت آب برای کشاورزی جاری شده، بسیاری از اراضی حاصلخیز کشت نشده و به کانون‌های نقطه‌ای تولید گردوغبار تبدیل شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: علاوه بر کانون‌های داخلی، کانون‌های مشترک مرزی با استان‌های قم، سمنان، خراسان جنوبی و یزد داریم که با وزش باد، گردوغبار آنها وارد اصفهان می‌شود. چند روز اخیر دو سه روز شاخص آلودگی هوا به بیش از ۵۰۰ رسید و دید افقی در برخی نقاط به کمتر از ۴۰۰ متر و حتی در مناطقی مانند کاشان، آران و بیدگل، اردستان و جاده‌های اطراف به زیر ۱۰۰ متر رسید که شرایط بسیار سختی بود.

شیشه فروش تصریح کرد: استان سال گذشته حدود ۶ میلیارد تومان اعتبار استانی و ملی برای طرح‌های بیابان‌زدایی هزینه کرد اما این رقم با حجم گسترده کار همخوانی ندارد. از متولیان ملی انتظار داریم حمایت جدی‌تری داشته باشند.

وی افزود: خواسته ما حمایت محیط‌زیست کشور از طرح‌های تأمین آب استان است، به‌ویژه احیای زاینده‌رود و تالاب گاوخونی که حداقل ۲۲ سال آب به آن نرسیده است. مطالعات نشان می‌دهد حداقل ۱۷۶ میلیون مترمکعب حقابه سالانه مورد نیاز است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، اختصاص جلسه ویژه ستاد ملی تالاب‌ها به موضوع گاوخونی و الزام وزارت نیرو به تأمین حقابه از دیگر خواسته ها برشمرد و گفت: تخصیص اعتبار ویژه برای پایش، ایستگاه‌ها و اجرای برنامه هفتم توسعه برای کاهش سالانه ۲۰ درصدی کانون‌های بحران ضروری است.

اصفهان میزبان نشست ۵ استان مرکزی کشور برای کنترل کانون های گردوغبار

در ادامه مریم کرمانی سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان گفت: جریان رودخانه زاینده‌رود و حقابه تالاب گاوخونی برای ما بسیار مهم است. امیدواریم با توجه به بارش‌های اخیر بتوانیم آب بیشتری به تالاب برسانیم تا از گسترش خشکسالی و مشکلات ناشی از آن در محیط‌زیست استان جلوگیری شود.

وی افزود: پیشنهاد می‌کنیم جلسه‌ای با حضور همکاران استانداری، منابع طبیعی و محیط‌زیست استان‌های قم، سمنان، خراسان جنوبی و یزد با هماهنگی دبیر ستاد ملی مقابله با گردوغبار برگزار شود.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان خاطرنشان کرد: این جلسه می‌تواند به تأمین حقابه، تخصیص اعتبار و تدوین برنامه جامع مدیریت گردوغبار در سطح استانی کمک کند. اولویت استان اصفهان نیز دشت سجزی است که دبیر ستاد ملس مقابله با گردوغبار نیز به آن اشاره کردند.

به گزارش مهر، قرار است به زودی نشستی به میزبانی اصفهان و با حضور نمایندگان استان‌های همجوار درخصوص همکاری برای کنترل کانون‌های گردوغبار مرزی برگزار شود.