به گزارش خبرگزاری مهر، آزاد معلم، عمده مشکلات شهرک صنعتی ضایعات یزد را تامین آب و برق و نیز تعرض جاده دسترسی این شهرک عنوان کرد و گفت: مشکل برق این مجموعه با پیگیریهای سرمایهگذار تا سه ماه آینده حل خواهد شد تا به طور کامل مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
وی افزود: مشکلات تامین آب و تعریض جاده دسترسی نیز در دستور قرار گرفته است، هر چند این مشکلات مانعی برای بهرهبرداری از این شهرک محسوب نمیشود.
گفتنی است شهرک صنعتی ضایعات یزد به منظور انتقال مشاغل مزاحم شهری خصوصا محل جمعآوری ضایعات در پنج کیلومتری جاده یزد - دربید ساخته شده که به دلیل مشکلات هنوز بطور کامل به بهرهبرداری نرسیده است.
با بهرهبرداری از این شهرک تا سه ماه آینده محلهای جمع آوری ضایعات در سطح شهر جمع آوری و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
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