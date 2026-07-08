امیر فاطمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، از آمادهباش کامل نیروهای عملیاتی این شرکت در سراسر استان خبر داد و گفت: تمامی امکانات و ظرفیتهای آبفا برای تأمین آب شرب سالم و خدمات بهداشتی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید به کار گرفته شده است.
فاطمی در ادامه گفت: با توجه به عبور کاروانهای زائران از محورهای استان به سمت مشهد مقدس، شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی با بسیج تمامی نیروها و تجهیزات، مسئولیت تأمین آب شرب بهداشتی و پشتیبانی از مواکب را بر عهده گرفته است.
وی با اشاره به بازدید میدانی از موکبهای «امینالله» و «باباامان» در بجنورد افزود: علاوه بر مواکب اصلی، در شهرستانهای گرمه، جاجرم، سملقان، شیروان و فاروج نیز تیمهای عملیاتی در آمادهباش کامل قرار دارند تا زائران در هیچ نقطهای از استان با مشکل تأمین آب مواجه نشوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی با بیان اینکه خدمات این شرکت تنها به تأمین آب محدود نمیشود، تصریح کرد: احداث و استقرار سرویسهای بهداشتی در مسیرهای تردد و مواکب نیز با هدف ارتقای رفاه و حفظ بهداشت زائران در دستور کار قرار گرفته است.
فاطمی ادامه داد: پایش شبانهروزی کیفیت آب شرب در مواکب و ایستگاههای پذیرایی توسط تیمهای تخصصی انجام میشود تا خدمات مورد نیاز زائران با کیفیت مطلوب و بدون وقفه ارائه شود.
وی در پایان با قدردانی از خادمان مواکب و دستگاههای همکار تأکید کرد: روند خدمترسانی آبفای خراسان شمالی تا پایان مراسم و بازگشت زائران با آمادگی کامل ادامه خواهد داشت
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