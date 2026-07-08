اعزام ۵ دستگاه اتوبوس از آستانه برای تشییع و تدفین رهبر شهید در مشهد

سرهنگ مسیب محمدجانی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد اظهار کرد: ۵ دستگاه اتوبوس با ظرفیت ۱۴۲ نفر از آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر به مشهد اعزام شده‌اند تا مردم مؤمن این خطه در آیین باشکوه تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب حضور یابند.

فرمانده سپاه آستانه‌اشرفیه با تأکید بر اینکه این کاروان‌ها سفیران اراده‌ی خلل‌ناپذیر یک ملت‌اند، تصریح کرد: حضور مردم در این آیین، اعلام بیعت مجدد با مسیرِ این «رهبر شهید» است.

وی با اشاره به هراس دشمن از نمایش این وحدتِ ملی، افزود: تحلیلگران اتاق‌های فکر بیگانه باید بدانند که این حرکت خودجوش مردم برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین مانوری از همبستگی ملی و ایستادگی بی‌چون‌وچراست.

سرهنگ محمدجانی با بیان اینکه برنامه‌های عزاداری در آستانه اشرفیه هم‌زمان با مراسم سراسری کشور برای جاماندگان برگزارمی شود، گفت: مراسم عزاداری در زمان های مختلف جدا از مراسم اجتماع شبانه، من جمله روز چهارشنبه ۱۷ تیر، ساعت ۱۰ صبح، در همین حسینیه اعظم حرم سلطان سید جلال الدین اشرف برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری دسته‌روی عزاداری از کانون جوانان بسیج تا ۱۸ تیر و همچنین حرکت دسته عزاداری از حرم سلطان سید جلال‌الدین اشرف به سمت حرم مطهر شهدای آستانه اشرفیه در تاریخ ۲۰ تیر خبر داد و افزود: این برنامه‌ها در راستای هماهنگی با مراسم سراسری کشور و به منظور ارج نهادن به مقام والای رهبر شهید و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی تدارک دیده شده است.