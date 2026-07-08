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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵

دعوت مردم تبریز به اجتماع بیعت با ولایت

دعوت مردم تبریز به اجتماع بیعت با ولایت

تبریز- یگان تکاوران ویژه فاتحین با مشارکت خیرین موکب شهیدان بلوزی، از مردم تبریز برای حضور در اجتماع بزرگ «تجدید میثاق با ولایت» دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از اطلاعیه یگان تکاوران ویژه فاتحین لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا آمده است: این مراسم معنوی با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ابراز ارادت خالصانه به ساحت رهبر فرزانه انقلاب برگزار می‌شود و فرصتی برای تجلی جلوه‌های وحدت و همدلی میان آحاد مردم شهیدپرور تبریز خواهد بود.

در همین راستا، خیرین و خادمان موکب شهیدان بلوزی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خودجوش مردمی و با نیت ادای نذر و بزرگداشت این ایام، اقدام به طبخ و توزیع ۱۰ هزار سیخ کباب کرده‌اند که بالغ بر نیم تن غذای گرم را شامل می‌شود و در حاشیه این تجمع، میان شهروندان گرامی توزیع خواهد شد.

این اجتماع مردمی روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در تبریز، چهارراه عباسی برگزار می‌شود.

روابط عمومی یگان فاتحین در پایان این اطلاعیه با دعوت از عموم مردم ولایت‌مدار و غیور تبریز برای حضور در این اجتماع، تأکید کرده است: حضور پرشور و آگاهانه شهروندان در این مراسم، پاسخی قاطع به ندای ولایت و سندی بر وفاداری همیشگی مردم تبریز به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری است.

کد مطلب 6882769

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