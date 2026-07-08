دعوت مردم تبریز به اجتماع بیعت با ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از اطلاعیه یگان تکاوران ویژه فاتحین لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا آمده است: این مراسم معنوی با هدف تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و ابراز ارادت خالصانه به ساحت رهبر فرزانه انقلاب برگزار میشود و فرصتی برای تجلی جلوههای وحدت و همدلی میان آحاد مردم شهیدپرور تبریز خواهد بود.
در همین راستا، خیرین و خادمان موکب شهیدان بلوزی با بهرهگیری از ظرفیتهای خودجوش مردمی و با نیت ادای نذر و بزرگداشت این ایام، اقدام به طبخ و توزیع ۱۰ هزار سیخ کباب کردهاند که بالغ بر نیم تن غذای گرم را شامل میشود و در حاشیه این تجمع، میان شهروندان گرامی توزیع خواهد شد.
این اجتماع مردمی روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در تبریز، چهارراه عباسی برگزار میشود.
روابط عمومی یگان فاتحین در پایان این اطلاعیه با دعوت از عموم مردم ولایتمدار و غیور تبریز برای حضور در این اجتماع، تأکید کرده است: حضور پرشور و آگاهانه شهروندان در این مراسم، پاسخی قاطع به ندای ولایت و سندی بر وفاداری همیشگی مردم تبریز به آرمانهای والای انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری است.
نظر شما