به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ باقرزاده با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی اظهار کرد: ادارات گذرنامه استان مازندران در راستای تسهیل خدمات‌رسانی به زائران، به صورت فعال آماده پذیرش درخواست‌ها و ارائه خدمات مربوط به صدور گذرنامه هستند.

وی افزود: متقاضیان سفر به عتبات عالیات می‌توانند درخواست صدور گذرنامه زیارتی را به صورت غیرحضوری از طریق سامانه و اپلیکیشن «پلیس من» ثبت کنند یا با مراجعه به ادارات گذرنامه و دفاتر منتخب خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) نسبت به انجام مراحل قانونی اقدام کنند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه مازندران با اشاره به افزایش تقاضا برای سفر به عراق در آستانه اربعین، از زائران خواست بررسی اعتبار گذرنامه و تکمیل مراحل اداری را به روزهای پایانی موکول نکنند تا از ازدحام و تأخیر در دریافت خدمات جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: متقاضیان با همراه داشتن اصل مدارک مورد نیاز می‌توانند به اداره گذرنامه فرماندهی انتظامی استان، ادارات گذرنامه شهرستان‌ها یا دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه کنند و همچنین امکان ثبت و پیگیری درخواست‌ها به صورت غیرحضوری از طریق اپلیکیشن «پلیس من» فراهم است.

سرهنگ باقرزاده با تأکید بر اینکه گذرنامه زائران برای سفر به کشور عراق باید بیش از شش ماه اعتبار داشته باشد، خاطرنشان کرد: متقاضیان پیش از عزیمت، از اعتبار گذرنامه خود اطمینان حاصل کنند تا در روند سفر با مشکلی مواجه نشوند.