دوره آموزش خیاطی برای دختران روستای انجمنه سروآباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزش خیاطی ویژه دختران ۱۲ تا ۱۸ سال روستای انجمنه از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد صبح چهارشنبه با هدف ارتقای مهارتهای شغلی و توانمندسازی نوجوانان آغاز به کار کرد.
این دوره آموزشی همزمان با فصل تابستان و با هدف ایجاد فرصتهای اشتغال و تقویت مهارتهای کاربردی دختران روستایی، توسط آموزشگاه خیاطی «زیگزاگ» برگزار میشود.
در این دوره، شرکتکنندگان با مباحثی همچون اصول اولیه خیاطی، الگوکشی، برش و دوخت حرفهای آشنا میشوند تا زمینه ورود آنان به بازار کار و فعالیتهای کارآفرینانه فراهم شود.
در جریان بازدید رئیس و کارشناسان حوزه اشتغال کمیته امداد شهرستان سروآباد از محل برگزاری این دوره، روند اجرای کلاسها مورد بررسی قرار گرفت و بر نقش آموزشهای مهارتی در ایجاد استقلال اقتصادی، افزایش توانمندی دختران و کاهش بیکاری در مناطق روستایی تأکید شد.
مسئولان حاضر در این بازدید، ضمن قدردانی از استقبال دختران روستای انجمنه و تلاشهای برگزارکنندگان دوره، آمادگی خود را برای حمایت از اجرای طرحهای مشابه در سایر مناطق روستایی شهرستان اعلام کردند.
برگزارکنندگان این دوره، اجرای چنین برنامههایی را گامی مؤثر در توسعه سرمایه انسانی، افزایش مهارتهای فنی دختران و تحقق توسعه اقتصادی پایدار در مناطق روستایی عنوان کردند.
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