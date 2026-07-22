به گزارش خبرنگار مهر،‌شاخص کیفیت هوای اراک، ساوه و شازند شامگاه امشب چهارشنبه در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار گرفت.

برخلاف روزهای گذشته که گاز «اوزون» آلاینده اصلی بود، امروز ترکیب آلودگی تغییر کرده و ذرات گرد و غبار و ذرات معلق ۲ و نیم میکرون عوامل اصلی کاهش کیفیت هوا هستند هرچند حضورِ اوزون با شدت بسیار کمتری همچنان احساس می‌شود.

اکنون از مجموع ۵ ایستگاه فعال در اراک، ۳ ایستگاه در وضعیت قرمز قرار دارند.

در سطح استان مرکزی نیز از مجموع ۱۲ ایستگاه فعال، پنج ایستگاه وضعیت قرمز را ثبت کرده‌اند.

اکنون بر اساس پایش ایستگاه‌های سنجش آلودگی، شاخص آلودگی هوای اراک ۱۵۵ ، شازند ۱۴۲ و ساوه ۱۶۱ بوده و برای تمام گروه‌های سنی ناسالم است.

با توجه به قرارگیری هوا در وضعیث قرمز و ناسالم برای تمام رده‌های سنی انتظار است تمامی شهروندان به‌ویژه کودکان، سالمندان و بیماران قلبی-تنفسی باید از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.

استفاده از ماسک برای کسانی که ناچار به تردد در سطح شهر هستند، الزامی است.