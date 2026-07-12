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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۳

پنج روز غبارآلود در کمین اراک؛ تالاب میقان کانون اصلی گردوخاک

پنج روز غبارآلود در کمین اراک؛ تالاب میقان کانون اصلی گردوخاک

اراک- کارشناس هواشناسی استان مرکزی از تداوم جریانات شرقی و خیزش گردوخاک در حاشیه تالاب میقان و انتقال آن به مرکز این استان طی پنج روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مرادی با اشاره به بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی وضع هوا اظهار کرد: جریانات شرقی و وزش باد در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور، بستر را برای خیزش گردوخاک در مناطق مستعد استان مرکزی، به‌ویژه نواحی حاشیه تالاب میقان فراهم کرده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود این پدیده جوی حداقل تا پنج روز آینده تداوم داشته باشد که نتیجه آن، آسمانی عمدتاً صاف تا کمی ابری، غبارآلود و در برخی ساعات همراه با وزش باد خواهد بود.

کارشناس هواشناسی با اشاره به نوسانات دمایی در استان مرکزی گفت: کاهش موقتی دمای هوا برای امروز یکشنبه و دوشنبه پیش‌بینی می‌شود، اما پس از این بازه زمانی، روند افزایش دما مجدد در این استان حاکم خواهد شد.

استان مرکزی با توجه به موقعیت جغرافیایی و وجود تالاب کویری میقان، همواره در فصل تابستان با چالش ریزگردها و انتقال گرد و غبار محلی به مناطق مسکونی، به‌ویژه شهر اراک مواجه است که نیازمند توجه ویژه به برنامه‌های تثبیت خاک و حق‌آبه زیست‌محیطی است.

کد مطلب 6885358

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