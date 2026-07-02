وضعیت هوای اراک و شازند بسیار ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اراک بر اساس دادههای ایستگاههای پایش فعال منتهی به ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه ۱۱ با میانگین ۲۱۷ وضعیت بسیار ناسالم را نشان میدهد.
وضعیت هوای کلانشهر اراک، از وضعیت قهوه ای و خطرناک خارج شده و یک پله بهبود داشته و به وضعیت بنفش و بسیارناسالم برای عموم مردم رسیده است.
هوای شازند هم مانند اراک در وضعیت بنفش قرار دارد.
در پی افزایش شاخصهای آلودگی هوا، افزایش غلظت ذرات معلق و صدور هشدار از سوی ادارهکل هواشناسی استان مرکزی، جلسه کارگروه شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار امروز، امروز پنجشنبه برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
بهمنظور کاهش انتشار ذرات معلق و کنترل شرایط آلودگی هوا، هرگونه فعالیت عمرانی در سطح شهرها و همچنین فعالیت واحدهای معدنی واقع در حاشیه شهرها تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
تمامی دستگاههای اجرایی و واحدهای ذیربط موظفاند تمهیدات زیستمحیطی لازم را در اسرع وقت اجرا کنند و بدیهی است با متخلفان برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت گاز و مازوت کمسولفور، همچنین اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو برای کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم و نیز کنترل آلودگی کورههای آجرپزی در دستور کار قرار گرفت.
پلیس راهور موظف است برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی را تشدید کرده و نسبت به اعمال قانون اقدام کند.
از عموم شهروندان درخواست میشود توصیههای بهداشتی مرتبط با شرایط گرد و غبار را بهطور جدی رعایت کنند. استفاده از ماسک مناسب، کاهش ترددهای غیرضروری، خودداری از فعالیتهای ورزشی در فضای باز و مراقبت ویژه از سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی از مهمترین توصیهها در این شرایط است.
بهمنظور ارائه خدمات درمانی و امدادرسانی در صورت نیاز، تیمهای اورژانس در میادین اصلی شهرهای استان مستقر خواهند شد.
همچنین با توجه به روند شاخصهای آلودگی هوا، مقرر شد در صورت لزوم و بنا به اعلام ادارهکل حفاظت محیط زیست، پس از بررسی آخرین اطلاعات هواشناسی و دادههای ایستگاههای سنجش کیفیت هوا، درباره اقدامات بعدی و وضعیت استان تصمیمگیری و اطلاعرسانی لازم انجام میشود.
نظر شما