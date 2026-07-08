به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پورتیموری، رئیس مرکز مدیریت راههای کشور با بیان اینکه طی سه ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۹۹ میلیون و ۱۲۵ هزار سفر بیناستانی وسایل نقلیه توسط ۳ هزار و ۳۴ سامانه ترددشمار جادهای فعال در سطح راههای کشور ثبت شده است، گفت: در این بازه زمانی، بهطور میانگین روزانه بیش از ۲ میلیون و ۱۴۱ هزار وسیله نقلیه در محورهای بینشهری کشور تردد کردهاند.
وی با اشاره به فعالیت ۱۸۸ تابلو پیام متغیر و ترافیکنما در محورهای مواصلاتی کشور، افزود: پایش لحظهای وضعیت محورها نیز از طریق هزار و ۳۴۵ دوربین نظارت تصویری فعال در سطح جادههای کشور انجام میشود.
رئیس مرکز مدیریت راههای کشور از نظارت بر فعالیت و عملکرد ناوگان راهداری فعال در سطح کشور با استفاده از ۱۰ هزار و ۱۹۸ ردیاب برخط (GPS) نصب شده بر روی ماشینآلات راهداری خبر داد و بیان کرد: در سه ماهه نخست سال جاری، از مجموع بیش از ۸۶ میلیون و ۵۹۸ هزار پلاک ثبتشده توسط ۹۸ سامانه توزین در حال حرکت مستقر در جادههای کشور، بیش از یک میلیون و ۶۲۰ هزار تخلف ترافیکی و ۱۶۶ هزار و ۷۵۷ مورد تخلف اضافهتناژ بار ناوگان باری شناسایی و ثبت شده است.
تیموری در پایان با اشاره به عملکرد سامانههای ثبت تخلفات عبور و مرور خاطرنشان کرد: طی این مدت، بیش از ۲ میلیارد و ۱۹۸ میلیون و ۴۸۲ هزار پلاک خودرو توسط ۲ هزار و ۴۵۸ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور رصد شده که در نتیجه آن، بیش از ۲۶ میلیون و ۱۰۸ هزار تخلف رانندگی برای رسیدگی به پلیس ارسال شده است.
نظر شما