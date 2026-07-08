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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

تردد ۱۹۹ میلیون سفر بین‌استانی؛ ارسال ۲۶ میلیون تخلف رانندگی به پلیس

تردد ۱۹۹ میلیون سفر بین‌استانی؛ ارسال ۲۶ میلیون تخلف رانندگی به پلیس

رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: در سه ماهه نخست امسال، بیش از ۱۹۹ میلیون سفر بین‌استانی در جاده‌های کشور ثبت و بیش از ۲۶ میلیون تخلف رانندگی برای رسیدگی به پلیس ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پورتیموری، رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور با بیان اینکه طی سه ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۹۹ میلیون و ۱۲۵ هزار سفر بین‌استانی وسایل نقلیه توسط ۳ هزار و ۳۴ سامانه ترددشمار جاده‌ای فعال در سطح راه‌های کشور ثبت شده است، گفت: در این بازه زمانی، به‌طور میانگین روزانه بیش از ۲ میلیون و ۱۴۱ هزار وسیله نقلیه در محورهای بین‌شهری کشور تردد کرده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت ۱۸۸ تابلو پیام متغیر و ترافیک‌نما در محورهای مواصلاتی کشور، افزود: پایش لحظه‌ای وضعیت محورها نیز از طریق هزار و ۳۴۵ دوربین نظارت تصویری فعال در سطح جاده‌های کشور انجام می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور از نظارت بر فعالیت و عملکرد ناوگان راهداری فعال در سطح کشور با استفاده از ۱۰ هزار و ۱۹۸ ردیاب برخط (GPS) نصب شده بر روی ماشین‌آلات راهداری خبر داد و بیان کرد: در سه ماهه نخست سال جاری، از مجموع بیش از ۸۶ میلیون و ۵۹۸ هزار پلاک ثبت‌شده توسط ۹۸ سامانه توزین در حال حرکت مستقر در جاده‌های کشور، بیش از یک میلیون و ۶۲۰ هزار تخلف ترافیکی و ۱۶۶ هزار و ۷۵۷ مورد تخلف اضافه‌تناژ بار ناوگان باری شناسایی و ثبت شده است.

تیموری در پایان با اشاره به عملکرد سامانه‌های ثبت تخلفات عبور و مرور خاطرنشان کرد: طی این مدت، بیش از ۲ میلیارد و ۱۹۸ میلیون و ۴۸۲ هزار پلاک خودرو توسط ۲ هزار و ۴۵۸ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور رصد شده که در نتیجه آن، بیش از ۲۶ میلیون و ۱۰۸ هزار تخلف رانندگی برای رسیدگی به پلیس ارسال شده است.

کد مطلب 6882201
زهره آقاجانی

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