جاده چالوس یکطرفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای شمالی کشور اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین ایجادشده در مسیر (شمال به جنوب) محور چالوس و آزادراه تهران-شمال، محدودیت‌های ترافیکی از عصر چهارشنبه ۱۷ تیرماه، در این دو محور به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: بر این اساس، از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه، تردد تمامی وسایل نقلیه از مسیر (جنوب به شمال) محور چالوس و آزادراه تهران-شمال تا اطلاع بعدی ممنوع خواهد شد.

جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: همچنین از ساعت ۱۸، محور چالوس از محدوده مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج به صورت یک‌طرفه (شمال به جنوب) خواهد شد و این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محبی با تأکید بر ضرورت همکاری رانندگان با مأموران پلیس راه، از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های تردد را از مراجع رسمی استعلام کرده و با مدیریت زمان سفر، از ایجاد گره‌های ترافیکی و توقف‌های طولانی در محورهای شمالی جلوگیری کنند.