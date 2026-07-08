به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر شهامت، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی با تشریح تمهیدات ترافیکی و حملونقلی برای مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت، اظهار کرد: بر اساس پیشبینیها، حدود ۸۰ درصد زائران با خودروهای شخصی، ۱۰ تا ۱۲ درصد با ناوگان حملونقل عمومی و ۸ تا ۱۰ درصد نیز از طریق حملونقل هوایی و ریلی در مراسم تشییع در مشهدالرضا حضور خواهند یافت.
وی با اشاره به زمان اوج سفرها افزود: بیشترین حجم سفرهای رفت در روزهای ۱۶ و ۱۷ تیرماه خواهد بود و بازگشت زائران و عزاداران نیز از عصر روز پنجشنبه (۱۸ تیر) تا یکشنبه (۲۱ تیر)، به مبادی اولیه سفر انجام میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی از هموطنان خواست برای مدیریت بهینه ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی، بلیت سفرهای رفت و برگشت خود را بهصورت همزمان تهیه کنند.
وی از پیشبینی ظرفیت لازم در پایانهها، پارکینگها و پارکسوارها برای استقرار ناوگان اتوبوسی و جابهجایی زائران خبر داد و گفت: روغن موتور و لاستیک با نرخ دولتی در پایانهها در اختیار ناوگان مشارکتکننده در طرح جابهجایی زائران و عزاداران قائد شهید امت قرار میگیرد.
شهامت تصریح کرد: با هماهنگی پلیس راه و پلیس راهور، تمهیدات لازم برای بهرهگیری از ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی درونشهری در شرایط مورد نیاز اندیشیده شده است و تلاش میکنیم با اعمال حداقل محدودیتهای ترافیکی در محورهای ورودی مشهد، شرایط مناسبی برای تردد هموطنان فراهم شود.
وی ادامه داد: ناوگان حملونقل درونشهری برای انتقال زائران به ایستگاههای مترو و مسیرهای منتهی به محل وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی به منظور تسهیل تردد هموطنان بهکار گرفته خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی با اشاره به خدمات رفاهی پیشبینیشده گفت: علاوه بر برپایی موکبهای مردمی در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس، ۷۶ مجتمع خدماتی ـ رفاهی بینراهی فعال در محورهای مواصلاتی استان نیز آماده ارائه خدمات به زائران و عزاداران هستند.
شهامت در پایان با اشاره به استقرار بیش از ۵۰ تیم راهداری در محورهای خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: سامانه جامع اطلاعرسانی ۱۴۱ بهصورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات به هموطنان و اطلاعرسانی آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی منتهی به مشهدالرضا است.
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