تجهیزات ضروری بخش اورژانس بیمارستان؛ چه چیزهایی نباید کم باشد؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بخش اورژانس، پرتنشترین و در عین حال حیاتیترین بخش هر بیمارستان است؛ جایی که سرعت تصمیمگیری و دسترسی سریع به تجهیزات، مستقیماً روی زندگی بیماران تأثیر میگذارد. برای مدیران بیمارستانها و مسئولان بخشهای درمانی، استانداردسازی این بخش یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است. در این مقاله، مهمترین تجهیزاتی که هیچ بخش اورژانسی نباید بدون آنها فعالیت کند را بررسی میکنیم.
چهار تجهیز کلیدی که پایهی استانداردسازی اورژانس هستند
اولین و شاید حیاتیترین تجهیز، ترالی احیا است. این ترالی بهعنوان ایستگاه سیار احیا، باید در کسری از ثانیه، دستگاه دفیبریلاتور، داروهای اورژانسی و ابزار CPR را در اختیار تیم درمان قرار دهد. نبود یا ناقص بودن این ترالی در لحظات بحرانی، میتواند هزینهی جبرانناپذیری داشته باشد.
در کنار آن، بخشهایی که موارد قلبی-عروقی میپذیرند، به یک ترالی پزشکی تخصصی نیاز دارند. این ترالی معمولاً شامل دستگاههای مانیتورینگ، الکترودها و داروهای اختصاصی قلبی است و باید طوری چیده شده باشد که تیم پزشکی بدون اتلاف وقت به هر جزء دسترسی داشته باشد.
تجهیز سوم، برانکارد استاندارد است. در بخش اورژانس، جابجایی سریع و ایمن بیمار از درب ورودی تا اتاق معاینه یا اتاق عمل، وابسته به کیفیت برانکارد است. چرخهای روان، امکان تنظیم ارتفاع و استحکام سازهای، از ویژگیهای ضروری این تجهیز هستند.
آخرین مورد از این چهار تجهیز پایه، پاراوان پزشکی است. با وجود ماهیت اورژانسی و پرتردد این بخش، حفظ حریم خصوصی بیمار همچنان یک الزام قانونی و اخلاقی است؛ پاراوانهای سبک و چرخدار امکان ایجاد فضای اختصاصی موقت را بدون نیاز به تغییرات ساختاری فراهم میکنند.
در ادامه، به بررسی دقیقتر هر یک از این تجهیزات و نکات مهم در انتخاب و نگهداری آنها میپردازیم.
ترالی احیا؛ آخرین خط دفاع در لحظات بحرانی
ترالی احیا باید بهگونهای طراحی شده باشد که تمامی داروها و ابزار در کشوهای مشخص و برچسبگذاریشده قرار گرفته باشند تا در شرایط استرسزا، هیچ زمانی برای جستوجو تلف نشود. بازرسی دورهای محتویات این ترالی و اطمینان از تاریخ انقضای داروها، بخشی جداییناپذیر از پروتکلهای ایمنی بخش اورژانس محسوب میشود.
ترالی قلب و عروق؛ دقت در کنار سرعت
در موارد سکتهی قلبی یا آریتمیهای خطرناک، هر دقیقه تأخیر میتواند شانس بازگشت بیمار را کاهش دهد. به همین دلیل، ترالی قلب و عروق باید علاوه بر چیدمان منظم، از نظر ارگونومی نیز طوری طراحی شده باشد که استفاده همزمان چند نفر از تیم درمان روی آن، بدون برخورد یا کندی امکانپذیر باشد.
برانکارد؛ حلقهی اتصال بین بخشها
برانکارد استاندارد باید بتواند وزنهای مختلف را بدون افت عملکرد تحمل کند و در عین حال بهراحتی از میان راهروهای شلوغ بخش اورژانس عبور کند. وجود نردههای ایمنی، تشک ضدلغزش و امکان تثبیت سریع بیمار، از جمله معیارهایی هستند که هنگام خرید برانکارد باید بررسی شوند.
پاراوان پزشکی؛ حفظ کرامت بیمار حتی در شرایط اضطراری
بسیاری از مدیران بیمارستان، اهمیت پاراوان در بخش اورژانس را دستکم میگیرند، در حالی که در این بخش، بیماران متعددی همزمان و در فاصلهی کمی از هم درمان میشوند. پاراوانهای سبک و قابلجابجایی، امکان ایجاد فضای اختصاصی موقت را بدون اشغال فضای زیاد فراهم میکنند و به حفظ کرامت انسانی بیمار در شرایط سخت کمک میکنند.
نکاتی برای مدیران بخش اورژانس در انتخاب تجهیزات
پیش از خرید هر یک از این تجهیزات، توصیه میشود چند نکته را در نظر بگیرید: اول، اطمینان از تطابق محصول با استانداردهای وزارت بهداشت و نظام مهندسی پزشکی؛ دوم، بررسی جنس بدنه و مقاومت آن در برابر شستوشوی مکرر با مواد ضدعفونیکننده؛ و سوم، توجه به خدمات پس از فروش تولیدکننده، چراکه تجهیزات بخش اورژانس به دلیل استفادهی مداوم، نیاز به پشتیبانی و قطعات یدکی سریع دارند.
جمعبندی
استانداردسازی بخش اورژانس، ترکیبی از تجهیزات درست، چیدمان اصولی و آموزش مداوم کادر درمانی است. ترالی احیا، ترالی قلب و عروق، برانکارد و پاراوان پزشکی، چهار ستون اصلی این استانداردسازی هستند که نبود یا کیفیت پایین هرکدام، میتواند کارایی کل بخش را تحت تأثیر قرار دهد. سرمایهگذاری روی این تجهیزات، سرمایهگذاری مستقیم روی جان بیماران و اعتبار بیمارستان شماست.
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