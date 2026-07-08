به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، فریبا گرجیزاده در گفتگویی با اشاره به سابقه فعالیت پژوهشی خود در حوزه توسعه پایدار بیان کرد: بیش از یک دهه است که در زمینه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد فعالیت میکنم و تلاش داشتهام طرحهای پژوهشی را در چهارچوب استانداردهای بینالمللی و نیازهای صنعت نفت تعریف و اجرا کنم.
وی با بیان اینکه طرح «بررسی روشهای زیستی برای کنترل آلودگی هوا، آب و خاک» با رویکرد زیستپالایی طراحی شده است، افزود: در این پژوهش، پس از بررسی گزینههای مختلف، از گیاه بومی «کاپاریس» بهعنوان گونهای مناسب برای احیای خاکهای تحتتأثیر فعالیتهای صنعتی استفاده شد.
پژوهشگر شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران ادامه داد: انتخاب این گیاه برپایه چند سال مطالعات تخصصی انجام شد. کاپاریس افزونبر سازگاری با اقلیم مناطق نفتخیز، به آب بسیار کمی نیاز دارد، عمر طولانی دارد، در برابر شرایط سخت محیطی مقاوم است و قابلیت جذب و تثبیت فلزات سنگین را در بافتهای خود دارد.
گرجیزاده با اشاره به نتایج این طرح گفت: بررسیها نشان داد این گیاه توانایی مناسبی در جذب آلایندهها از خاک دارد، درحالیکه آلودگی به میوه آن منتقل نمیشود؛ ازاینرو افزونبر نقش محیط زیستی، ظرفیت ایجاد ارزش اقتصادی و توسعه اشتغال محلی را نیز دارد.
وی افزود: این طرح بهصورت پایلوت در یکی از مناطق عملیاتی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران اجرا شد و نتایج بهدستآمده، کارایی روش زیستپالایی را در شرایط اقلیمی منطقه تأیید کرد.
پژوهشگر شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران با اشاره به ثبت این طرح در پلتفرم مشارکتهای سازمان ملل متحد بیان کرد: پس از طی مراحل ارزیابی و دریافت تأییدیههای تخصصی، این پروژه با شناسه جهانی ثبت و بهعنوان نمونهای از اقدامهای همسو با اهداف توسعه پایدار معرفی شد.
گرجیزاده تصریح کرد: استفاده از ظرفیت گیاهان بومی برای کاهش آثار محیط زیستی فعالیتهای صنعتی، روشی کمهزینه، پایدار و قابل توسعه است و میتواند متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه، در دیگر میدانهای نفتی کشور نیز استفاده شود.
وی با تأکید بر اهمیت حمایت از پژوهشهای کاربردی گفت: فراهمشدن بستر مناسب برای بهرهگیری از ظرفیت پژوهشگران و ایدههای نوآورانه میتواند به توسعه فناوریهای بومی، ارتقای عملکرد محیط زیستی صنعت نفت و تحقق اهداف توسعه پایدار کمک کند.
پژوهشگر شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران همچنین از آغاز اجرای پروژه دیگری در حوزه «پایداری سرمایه انسانی» خبر داد و افزود: این طرح نیز در چهارچوب اهداف توسعه پایدار سازمان ملل تعریف شده و با هدف ارائه الگویی برای توسعه سرمایه انسانی در صنعت نفت در حال اجراست.
گرجیزاده در پایان از حمایتهای مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: نگاه علمی و حمایت از پژوهشهای نوآورانه، زمینهساز اجرای موفق این پروژه و دستیابی به نتایج ارزشمند آن شد.
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