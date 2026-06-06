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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

اجرای ۳ پروژه زیست‌محیطی در مناطق نفت‌خیز جنوب

اجرای ۳ پروژه زیست‌محیطی در مناطق نفت‌خیز جنوب

رئیس پدافند غیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از اجرای سه پروژه پژوهشی با هدف کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، مدیریت خاک‌های آلوده و ارتقای عملکرد محیط‌زیستی در گستره عملیاتی این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، محمدرضا نادری رئیس پدافند غیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به مناسبت هفته محیط‌زیست، از تلاش‌های مجموعه‌های عملیاتی و فنی در حفظ تولید پایدار و صیانت از محیط‌زیست قدردانی و بیان کرد: استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی برای بهبود عملکرد محیط‌زیستی از رویکردهای اصلی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است و در سال‌های اخیر، پروژه‌های هدفمندی در حوزه اچ‌اس‌ئی با تمرکز بر کاهش آلاینده‌ها و کنترل آثار زیست‌محیطی اجرا شده است.

وی با اشاره به چالش‌های گذشته در حوزه مدیریت پسماندهای عملیاتی افزود: در برخی شرایط، استفاده از گودال‌های سوخت به‌عنوان راهکاری اضطراری در صورت وقوع نشت‌های احتمالی می‌توانست پیامدهایی برای خاک و منابع آبی به همراه داشته باشد؛ ازاین‌رو بازنگری و ارتقای استانداردهای طراحی و بهره‌برداری از این سازه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اچ‌اس‌ئی و پدافند غیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب درباره یکی از این طرح‌ها گفت: پروژه پژوهشی «ارتقای الزامات طراحی، اجرا و بهره‌برداری از گودال‌های سوخت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با رویکرد بهبود عملکرد سازه‌ای و محیط‌زیستی» با همکاری اداره اچ‌اس‌ئی ستاد و معاونت طرح‌های راه و ساختمان اجرا شده است.

نادری تصریح کرد: نتایج این پروژه با ارائه راهکارهای فنی می‌تواند احتمال نشت ترکیبات نفتی را به‌طور قابل توجهی کاهش داده و ایمنی و پایداری عملکرد این سازه‌ها را افزایش دهد.

پایش و مدیریت خاک‌های آلوده به هیدروکربن

وی همچنین از اجرای پروژه «مدیریت جامع خاک‌های آلوده به ترکیبات هیدروکربوری» خبر داد و گفت: در این طرح، وضعیت آلودگی خاک در مناطق عملیاتی شرکت از نظر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی، میزان و عمق آلودگی و نحوه انتشار آن بررسی می‌شود.

به گفته رئیس اچ‌اس‌ئی و پدافند غیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، در این پروژه روش‌های مختلف پاک‌سازی خاک‌های آلوده به‌صورت میدانی ارزیابی و پس از مقایسه و اولویت‌بندی، مناسب‌ترین راهکارهای اجرایی برای شرایط مختلف عملیاتی پیشنهاد شده است.

نادری در ادامه با اشاره به پروژه «شناسایی و ارزیابی کارایی گیاه‌پالایی در خاک‌های شور و فوق‌شور آلوده به مواد هیدروکربوری» افزود: این طرح با هدف بررسی توان گونه‌های گیاهی شورپسند (هالوفیت‌ها) برای پالایش هم‌زمان هیدروکربن‌های نفتی و برخی عناصر آلاینده در حال اجراست.

وی تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی برای بازسازی محیط‌های آلوده از رویکردهای نوین و پایدار در حوزه حفاظت از خاک به‌ شمار می‌رود و می‌تواند در کنار روش‌های مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.

تداوم برنامه‌های کاهش آلودگی هوا

رئیس اچ‌اس‌ئی و پدافند غیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب همچنین با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده در حوزه کاهش آلودگی هوا گفت: اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت، همکاری با مجتمع‌های پتروشیمی ازجمله مارون و بیدبلند خلیج فارس، توسعه طرح‌های واگذاری گازهای مشعل و اجرای پروژه‌های اسکید، نقش مؤثری در کاهش انتشار آلاینده‌ها داشته است.

نادری افزود: با وجود محدودیت‌های عملیاتی در شرایط خاص اخیر، برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت گازهای همراه و کاهش گازسوزی هم‌زمان با تداوم تولید پایدار نفت و گاز انجام شده است.

وی در پایان تأکید کرد: توجه به محیط‌زیست در صنعت نفت فقط یک الزام اداری نیست، بلکه مسئولیتی حرفه‌ای و اخلاقی در مسیر توسعه پایدار و حفظ منابع برای نسل‌های آینده است.

کد مطلب 6851869
طیبه بیات

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