به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، محمدرضا نادری رئیس پدافند غیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به مناسبت هفته محیط‌زیست، از تلاش‌های مجموعه‌های عملیاتی و فنی در حفظ تولید پایدار و صیانت از محیط‌زیست قدردانی و بیان کرد: استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی برای بهبود عملکرد محیط‌زیستی از رویکردهای اصلی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است و در سال‌های اخیر، پروژه‌های هدفمندی در حوزه اچ‌اس‌ئی با تمرکز بر کاهش آلاینده‌ها و کنترل آثار زیست‌محیطی اجرا شده است.

وی با اشاره به چالش‌های گذشته در حوزه مدیریت پسماندهای عملیاتی افزود: در برخی شرایط، استفاده از گودال‌های سوخت به‌عنوان راهکاری اضطراری در صورت وقوع نشت‌های احتمالی می‌توانست پیامدهایی برای خاک و منابع آبی به همراه داشته باشد؛ ازاین‌رو بازنگری و ارتقای استانداردهای طراحی و بهره‌برداری از این سازه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اچ‌اس‌ئی و پدافند غیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب درباره یکی از این طرح‌ها گفت: پروژه پژوهشی «ارتقای الزامات طراحی، اجرا و بهره‌برداری از گودال‌های سوخت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با رویکرد بهبود عملکرد سازه‌ای و محیط‌زیستی» با همکاری اداره اچ‌اس‌ئی ستاد و معاونت طرح‌های راه و ساختمان اجرا شده است.

نادری تصریح کرد: نتایج این پروژه با ارائه راهکارهای فنی می‌تواند احتمال نشت ترکیبات نفتی را به‌طور قابل توجهی کاهش داده و ایمنی و پایداری عملکرد این سازه‌ها را افزایش دهد.

پایش و مدیریت خاک‌های آلوده به هیدروکربن

وی همچنین از اجرای پروژه «مدیریت جامع خاک‌های آلوده به ترکیبات هیدروکربوری» خبر داد و گفت: در این طرح، وضعیت آلودگی خاک در مناطق عملیاتی شرکت از نظر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی، میزان و عمق آلودگی و نحوه انتشار آن بررسی می‌شود.

به گفته رئیس اچ‌اس‌ئی و پدافند غیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، در این پروژه روش‌های مختلف پاک‌سازی خاک‌های آلوده به‌صورت میدانی ارزیابی و پس از مقایسه و اولویت‌بندی، مناسب‌ترین راهکارهای اجرایی برای شرایط مختلف عملیاتی پیشنهاد شده است.

نادری در ادامه با اشاره به پروژه «شناسایی و ارزیابی کارایی گیاه‌پالایی در خاک‌های شور و فوق‌شور آلوده به مواد هیدروکربوری» افزود: این طرح با هدف بررسی توان گونه‌های گیاهی شورپسند (هالوفیت‌ها) برای پالایش هم‌زمان هیدروکربن‌های نفتی و برخی عناصر آلاینده در حال اجراست.

وی تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی برای بازسازی محیط‌های آلوده از رویکردهای نوین و پایدار در حوزه حفاظت از خاک به‌ شمار می‌رود و می‌تواند در کنار روش‌های مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.

تداوم برنامه‌های کاهش آلودگی هوا

رئیس اچ‌اس‌ئی و پدافند غیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب همچنین با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده در حوزه کاهش آلودگی هوا گفت: اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت، همکاری با مجتمع‌های پتروشیمی ازجمله مارون و بیدبلند خلیج فارس، توسعه طرح‌های واگذاری گازهای مشعل و اجرای پروژه‌های اسکید، نقش مؤثری در کاهش انتشار آلاینده‌ها داشته است.

نادری افزود: با وجود محدودیت‌های عملیاتی در شرایط خاص اخیر، برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت گازهای همراه و کاهش گازسوزی هم‌زمان با تداوم تولید پایدار نفت و گاز انجام شده است.

وی در پایان تأکید کرد: توجه به محیط‌زیست در صنعت نفت فقط یک الزام اداری نیست، بلکه مسئولیتی حرفه‌ای و اخلاقی در مسیر توسعه پایدار و حفظ منابع برای نسل‌های آینده است.