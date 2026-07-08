به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی سه‌ساری، صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان تالش، با اشاره به ضرورت ارتقای انضباط اداری اظهار کرد: نظم اداری باید بر تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان حاکم باشد و مدیران در قبال عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود مسئول، پاسخگو و موظف به نظارت مستمر بر واحدهای تابعه هستند.

وی با تأکید بر رعایت حقوق شهروندان افزود: تکریم ارباب‌رجوع، تسریع در ارائه خدمات و پاسخگویی شفاف به مردم از مهم‌ترین وظایف مدیران دستگاه‌های اجرایی است و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفته نخواهد بود.

فرماندار تالش با اشاره به تأکیدات استاندار گیلان در زمینه مدیریت مصرف انرژی، تصریح کرد: تمام ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف‌اند پویش تنظیم سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی بر روی دمای استاندارد ۲۵ درجه را به‌طور کامل رعایت کرده و مدیریت مصرف انرژی را به‌عنوان یک اولویت جدی در دستور کار قرار دهند.

جمشیدی سه‌ساری همچنین بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف برق و جلوگیری از هدررفت منابع آبی تأکید و تصریح کرد: مصرف بهینه برق، جلوگیری از اتلاف آب و استفاده صحیح از منابع، وظیفه‌ای همگانی است و دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه پیشگام و الگوی جامعه باشند.

وی ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی، گفت: در کنار فرهنگ‌سازی و آموزش الگوی صحیح مصرف، باید با تقویت زیرساخت‌ها، زمینه بهره‌وری بیشتر در استفاده از منابع انرژی فراهم شود.

فرماندار تالش در پایان با هشدار نسبت به ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی، اعلام کرد: پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مستمر انجام خواهد شد و ادارات از نظر رعایت ضوابط اداری، انضباط سازمانی و مدیریت مصرف انرژی به‌طور دقیق مورد نظارت و ارزیابی قرار خواهند گرفت.