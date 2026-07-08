۲۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در مازندران کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم حسینی با اشاره به تداوم برخورد با استفاده غیرمجاز از برق اظهار کرد: با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و در جریان بازرسی‌های انجام‌شده، ۲۱ دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی، جمع‌آوری و از چرخه مصرف برق خارج شد.

وی با تأکید بر اینکه استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز موجب افزایش بار شبکه، افت کیفیت برق، بروز نوسانات و تضییع حقوق سایر مشترکان می‌شود، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق سامانه پیامکی گزارش‌های مردمی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به شرکت توزیع نیروی برق مازندران اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.